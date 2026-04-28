VREMENSKA PROGNOZA

Zaboravite iznadprosječnu toplinu, stiže kišovitije, vjetrovitije i hladnije vrijeme

Tea Blažević
28. tra. 2026. 07:11
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Jutros mjestimice ima umjerene pa i povećane naoblake u unutrašnjosti, no sunčano je u većem dijelu Hrvatske. Poslijepodne će se naoblačiti u većini kopnenih predjela, na sjevernom Jadranu, pri čemu može pasti malo kiše ili kakav pljusak, najizglednije u Gorskoj Hrvatskoj, onda navečer i u noći i u središnjim i sjevernim predjelima unutrašnjosti. Utorak će biti uglavnom topao.

Srijeda donosi niže temperature, čak i osjetno, osobito u unutrašnjosti, uz umjeren vjetar sjevernog smjera. Od jutra treba računati na kišu i pljuskove, češće u kopnenim krajevima. Tek prema kraju dana i u noći oborina je izgledna i u Dalmaciji. 

U četvrtak će ponovno biti sunčanije. Eventualno bi još ujutro moglo biti malo kiše u Gorskoj Hrvatskoj, na istoku i jugu. Bura će se proširiti duž cijele obale. 

Produljeni vikend bit će u znaku stabilnog i sunčanog vremena, stoga će i ponovno zatopliti. 

