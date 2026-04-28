sudac marković dobio "titulu"

HND: U pet godina, ovo je treći put da “SLAPP-prvak” dolazi iz Hrvatske

Hina
28. tra. 2026. 21:54
Predsjednik Županijskog suda u Zadru, sudac Ivan Marković osvojio je u utorak u Sofiji titulu najvećeg pravosudnog SLAPP-era u Europi koju dodjeljuje CASE, europska koalicija protiv SLAPP-a, priopćili su u iz Hrvatskog novinarskog društva.

Tu je "titulu" osvojio zahvaljujući desecima tužbi koje je zbog istog slučaja podigao protiv novinara i medija u prošloj godini.

Od toga čak 16 samo protiv Hanza medije te još nekoliko pojedinačnih protiv novinara koji su se usudili kritički pisati o njegovoj odluci da pusti na slobodu osumnjičene za silovanje, seksualno zlostavljanje i snimanje petnaestogodišnje djevojčice, stoji u priopćenju.

"Sudac Ivan Marković jedan je od najjasnijih primjera kako su novinari i mediji u Hrvatskoj mete SLAPP-tužbi", rekao je predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko.

Napomenuo je da je u pet godina, koliko se ova nagrada dodjeljuje, ovo treći put da “SLAPP-prvak” dolazi iz Hrvatske, "što puno govori".

Ivica Nevešćanin, novinar "Slobodne Dalmacije", izdavačke kuće Hanza media, uključio se u svečanost dodjele video-porukom u kojoj je istaknuo da je kao hrvatski novinar "iznimno ponosan na činjenicu da u posljednjih pet godina Hrvatska ima tri pobjednika u teškoj konkurenciji europskih SLAPP-era".

Sva tri hrvatska kandidata predložio je HND, i sva tri "pobrala" su europske nagrade za najveće SLAPP-ere, zbog čega je Zovko istaknuo i da kolegice i kolege iz Hanza medije i svih ostalih medija u Hrvatskoj imaju u slučajevima zlonamjernih tužbi punu podršku strukovne organizacije jer, istaknuo je, novinarstvo nije zločin, novinarstvo je javno dobro.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

