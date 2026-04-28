Rezultati ispitivanja: Jesu li Hrvati za slanje vojnika u slučaju napada na članicu NATO-a?

Crobarometar je ovaj mjesec istražio i koliko bi građana podržalo slanje hrvatskih vojnika u operacije Saveza ako bi došlo do napada na jednu od članica NATO-a, a odgovarali su i na pitanje podržavaju li zahtjeve sindikata za povećanjem plaća.
Ispitanici su odgovarali na pitanje bi li u slučaju napada na članicu NATO-a, podržali slanje pripadnika OSRH-a u operacije Saveza. Da bi to uglavnom podržalo, reklo je 28 posto ispitanika. Njih 66 posto uglavnom ne podržava slanje hrvatskih vojnika u operacije Saveza. Ne zna ili ne želi odgovoriti njih šest posto.
Što se krije iza tih brojki, analizirao je Boris Jokić za Dnevnik Nove TV koji je rekao: "Donekle me iznenađuje. Ovi podaci nisu važni samo za RH, nego za cjelokupni NATO savez. Ovih 66 posto je jako zanimljiv podatak. Iza toga se krije da je točno 50 posto ispitanih u potpunosti protiv takve akcije. To upućuje na dvije stvari. Po meni prva je to što je Hrvatska nažalost prošla kroz rat i siguran sam da su Hrvati i Hrvatice za mir."
"Druga stvar je da možda i nije objašnjeno što je NATO savez. Naime, u slučaju napada na jednu članicu druge moraju reagirati, mislim da to nije adekvatno objašnjeno građanima", poručio je Jokić.
"Nije objašnjeno od onih koji upravljaju Oružanim snagama i vojskom i samom državom. Trebali bismo biti svjesni da u globalnom svijetu, naročito koji je obilježen sukobima, nama je na neki način osigurač upravo NATO u slučaju napada na druge zemlje, ali i na nas", dodao je.
Odricanje zbog rasta cijena
Ispitanici su odgovarali na pitanje na kojim bi stavkama kada bi došlo do porasta cijena, štedjeli ili čega bi se odrekli, a na prvom mjestu za većinu ispitanika su izlasci, restorani i kafići, piše Dnevnik.hr.
Te bi si stavke uskratilo 39 posto ispitanika. Na drugom su mjestu putovanja i godišnji odmori, za njih je 32 posto. 29 posto njih kaže da više nemaju gdje štedjeti.
Alkohola i duhana bi se odreklo 26 posto ispitanika, odjeće i obuće 25 posto, kulture i zabave također 25 posto. Slijedi kupnja namještaja, aparata, elektronike, toga bi se odreklo 23 posto ispitanika, pretplata i usluga 20 posto, a privatnih usluga, primjerice frizera ili kozmetičara, njih 19 posto.
Hrane i pića, odnosno na prelazak na jeftinije marke bilo bi spremno njih 18 posto, dok na smanjenje potrošnje energije njih 14 posto. Stavka na kojoj bi se najmanje štedjelo i rezalo je automobil i gorivo, 14 posto. Ničega se ne bi odreklo sedam posto i ne zna ili ne želi odgovoriti njih dva posto.
Prema odgovorima, najviše bi se trebao zamisliti ugostiteljski i turistički sektor.
"U recesiji to i jesu elementi kojih se najčešće ljudi odriču. To su stavke koje su značajnije u svojem iznosu i to je sigurno jedan od elemenata koji bi trebao brinuti Hrvatsku kao turističku destinaciju koja na neki način zavisi i od domaćih turista", dodao je Jokić.
PROČITAJTE JOŠ
