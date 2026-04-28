VIDEO / Izbio požar u stanu u Splitu: "Čovjek u takvim situacijama samo uzme ono najosnovnije i bježi"

Na splitskom Mertojaku u Doverskoj ulici izbio je požar u stanu. Kako Slobodna Dalmacija doznaje od Županijskog vatrogasnog operativnog centra, dojavu su primili u 19:23.
Oglas
Zapovjednik smjene JVP-a Split, Joško Šustić, potvrdio je za Slobodnu Dalmaciju kako je intervencija protekla prema planu te da je opasnost brzo otklonjena.
- Reagirali smo dosta brzo. Od same dojave, bilo nam je potrebno svega pola sata da lokaliziramo i u potpunosti ugasimo požar. Stan je bio zahvaćen vatrom, ali najvažnije je da je situacija sada u potpunosti riješena - izjavio je Šustić.
Iako požari u višestambenim zgradama uvijek nose rizik od žrtava, zapovjednik je potvrdio sretne vijesti s terena – tijekom pretrage stana i evakuacije nisu pronađene ozlijeđene osobe.
- Prema našim informacijama, nitko nije bio ugrožen. Detaljno smo pregledali sve prostorije i nismo pronašli nikoga unutra. Svi stanari su na broju i na sigurnom - naglasio je zapovjednik.
Prema riječima očevidaca, kako piše Slobodna, panika je nastala onog trenutka kad se gusti crni dim počeo širiti hodnicima. Nekolicina stanara pokazala je veliku hrabrost pokušavajući provjeriti ima li koga u stanu prije dolaska hitnih službi.
– Oni koji su prvi primijetili vatru pokušali su ući unutra. Dozivali su, ali nitko se nije odazivao. Čuo sam da su pokušali i razbiti vrata kako bi pomogli, no unutra je bila tolika količina dima da se nitko nije usudio zakoračiti. Jednostavno se nije moglo disati – rekao je jedan od stanara zgrade.
Stanari ističu da je proces napuštanja zgrade bio izuzetno brz i organiziran, unatoč strahu.
– Sve je išlo brzinom munje. Mislim da smo svi bili vani za manje od pet minuta. Čovjek u takvim situacijama samo uzme ono najosnovnije i bježi, nadajući se najboljem. Moram pohvaliti vatrogasce i policiju, stigli su u sekundi – dodaje sugovornik Slobodne.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas