Starlinkovi sateliti "žive brzo i umiru mladi": Postoji li opasnost od pada na Zemlju?

Godine 2024. komad težak 2,5 kilograma, dio kućišta Starlink modema, srušio se na farmu u kanadskoj pokrajini Saskatchewan. SpaceX je jamčio da će u potpunosti ispariti. Nije — a gotovo 2,5 kilograma teška krhotina na polju jednog farmera to je i dokazala. Otada su novi fragmenti pali u Poljsku, Keniju, Sjevernu Karolinu i Alžir. Takvi će incidenti zasigurno postajati sve češći.