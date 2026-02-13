uskoro 100.000 satelita
Starlinkovi sateliti "žive brzo i umiru mladi": Postoji li opasnost od pada na Zemlju?
Svakoga dana Starlink sateliti izgaraju iznad nas, ostavljajući za sobom metalno onečišćenje, krhotine i sve veću zabrinutost za budućnost Zemljine orbite.
Uskoro svakodnevnica?
Pogledate li prema nebu u vedroj noći, mogli biste primijetiti neobičan svjetlosni prizor. Sjajni trag koji se kreće sporije od meteora i raspada se dio po dio. To nije komet ni zvijezda padalica — to je Starlink satelit koji izgara u atmosferi dok se vraća prema Zemlji.
Možda ste već vidjeli bujicu raspada Starlink satelita koja je nedavno preplavila društvene mreže. Prema astrofizičaru Jonathanu McDowellu iz Harvard–Smithsonian centra za astrofiziku, ti će događaji uskoro postati svakodnevica.
„Trenutačno jedan do dva Starlink satelita padaju natrag na Zemlju svaki dan“, rekao je McDowell u razgovoru za EarthSky.
S gotovo 8.000 Starlink satelita koji kruže oko planeta — i tisućama novih koje lansira SpaceX, ali i njegovi konkurenti — McDowell procjenjuje da bi za nekoliko godina čak pet satelita dnevno moglo ponovno ulaziti u Zemljinu atmosferu.
Starlink working flawlessly in Antarctica, despite 30 knot winds in one of the harshest environments on Earth.— DogeDesigner (@cb_doge) February 11, 2026
pic.twitter.com/Q4aRL8uQyO
Sve veći oblak problema
To je prljava tajna našeg blještavog, svemirskog interneta: svaki Starlink satelit živi brzo i umire mlad. Projektirani da traju oko pet godina, ti uređaji kruže u takozvanoj niskoj Zemljinoj orbiti (LEO), na otprilike 550 kilometara visine — dovoljno blizu da još uvijek osjećaju 95% Zemljine gravitacije. Kako bi ostali u orbiti, koriste potisnike punjene plinom kriptonom ili argonom. Kada se gorivo potroši, prirodno počinju padati, piše ZME Science.
SpaceX tvrdi da je silazak njihovih Starlink satelita (koji su s vremenom narasli od veličine manjeg stola do veličine automobila) bezopasan. „Oni su projektirani da u potpunosti izgore“, rekao je McDowell. „Sada više nismo sigurni vjerujemo li da doista u potpunosti izgore, ali barem se većim dijelom rastope.“
80 posto svih satelita pripada SpaceX-u
Godine 2024. komad težak 2,5 kilograma, dio kućišta Starlink modema, srušio se na farmu u kanadskoj pokrajini Saskatchewan. SpaceX je jamčio da će u potpunosti ispariti. Nije — a gotovo 2,5 kilograma teška krhotina na polju jednog farmera to je i dokazala. Otada su novi fragmenti pali u Poljsku, Keniju, Sjevernu Karolinu i Alžir. Takvi će incidenti zasigurno postajati sve češći.
Trenutačno oko 80% svih satelita u niskoj Zemljinoj orbiti pripada SpaceX-u, koji planira postaviti do 42.000 jedinica. Za usporedbu, projekt Kuiper Jeffa Bezosa planira oko 3.200 satelita, dok bi kineske mreže GuoWang i Qianfan mogle dodati još 18.000. Europska svemirska agencija predviđa da će do 2030. godine nebo biti ispunjeno s čak 100.000 satelita u niskoj orbiti.
