SpaceX‑ov pristup razvoju, u okviru kojega izrađuje veći broj prototipa i testira ih do pojave greške, ove je godine stavljen na kušnju, budući da su već dva testiranja završila neuspjehom tijekom ranog dijela leta, a jedno testiranje neuspjehom u svemiru tijekom devetog leta rakete, dok je u lipnju eksplozija odnijela krhotine opreme čak do obližnjeg meksičkog teritorija. Usprkos svemu, kompanija je nastavila ubrzanim tempom proizvoditi nove rakete Starship za testne letove u velikim proizvodnim pogonima u teksaškom Starbaseu.