Razmatra se i mogućnost da efekt Dopplerovog pomaka utječe na vidljivost galaksija – one koje se okreću suprotno od Mliječne staze mogle bi izgledati svjetlije i time biti lakše otkrivene. Ako se to potvrdi, bilo bi potrebno prilagoditi metode mjerenja udaljenosti i možda razjasniti druge kozmičke misterije, uključujući različite brzine širenja svemira i starost najudaljenijih galaksija.