rotacija galaksija
Intrigantno otkriće: Je li cijeli svemir ustvari unutrašnjost goleme crne rupe?
Nova analiza ranog svemira, provedena zahvaljujući naprednim mogućnostima svemirskog teleskopa James Webb (JWST), otkrila je intrigantan fenomen – većina galaksija iz vrlo udaljenih dijelova svemira rotira se u istom smjeru.
Kako je otkrivena asimetrija
JWST je astronomima omogućio promatranje infracrvene svjetlosti galaksija emitirane prije otprilike 13 milijardi godina, samo 300 milijuna godina nakon Velikog praska. Znanstvenici s Kansas State Universityja analizirali su slike 263 galaksije s dovoljno detalja da mogu odrediti smjer njihove rotacije.
Prema standardnim kosmološkim modelima, svemir bi trebao biti izotropan – bez povlaštenog smjera rotacije. No, rezultati pokazuju da čak 60% promatranih galaksija rotira u smjeru kazaljke na satu. Konkretno, od 263 galaksije, njih 158 rotiralo je u tom smjeru, dok se 105 okretalo suprotno.
„Razlika je toliko jasna da je svatko može primijetiti bez posebne stručnosti,“ izjavio je voditelj istraživanja, profesor Lior Shamir s Odjela za računalne znanosti, a prenosiDanas.rs.
🚨JWST August 6, 2025 Observation of 3I/ATLAS— Skywatch Signal (@UAPWatchers) August 9, 2025
On August 6, 2025, the James Webb Space Telescope (JWST) conducted its first observation of the interstellar comet 3I/ATLAS using the Near-Infrared Spectrograph (NIRSpec). This was part of a planned campaign to study the comet… pic.twitter.com/vubyR5Lkf0
🚨 Researchers using James Webb Space Telescope discover that 60% of ancient galaxies rotate clockwise, challenging random rotation theories.— SciTech Era (@SciTechera) August 10, 2025
Now, some scientists propose a bold hypothesis — the universe might be trapped within a massive Black Hole. pic.twitter.com/wlRao3OB3Y
Što to znači za kozmologiju
Ovakav rezultat dovodi u pitanje ideju izotropije svemira te otvara mogućnost da na velikim skalama postoji povlašten smjer rotacije. Među modelima koji bi to mogli objasniti nalaze se:
- Elipsoidni svemir
- Model Velikog praska s dipolnom strukturom
- Izotropna inflacija s osovinskim obrascima
Neki znanstvenici idu i dalje, sugerirajući da je svemir možda rođen s rotacijom, što se uklapa u hipotezu da bi cijeli svemir mogao biti unutrašnjost goleme crne rupe.
A recent study led by Lior Shamir and published in the Monthly Notices of the Royal Astronomical Society analyzed 263 spiral galaxies in JWST's JADES deep field and found a statistically significant spin asymmetry (p ≈ 0.012) with over two-thirds rotating clockwise and only… pic.twitter.com/YUBh05m2OJ— NMSI - Oscillating Physics (@PCosmologist) August 4, 2025
Alternativna objašnjenja
Razmatra se i mogućnost da efekt Dopplerovog pomaka utječe na vidljivost galaksija – one koje se okreću suprotno od Mliječne staze mogle bi izgledati svjetlije i time biti lakše otkrivene. Ako se to potvrdi, bilo bi potrebno prilagoditi metode mjerenja udaljenosti i možda razjasniti druge kozmičke misterije, uključujući različite brzine širenja svemira i starost najudaljenijih galaksija.
Više o istraživanju dostupno je na arXiv-u.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare