Intrigantno otkriće: Je li cijeli svemir ustvari unutrašnjost goleme crne rupe?

N1 Info
|
10. kol. 2025. 10:03
Pexels / Ilustracija

Nova analiza ranog svemira, provedena zahvaljujući naprednim mogućnostima svemirskog teleskopa James Webb (JWST), otkrila je intrigantan fenomen – većina galaksija iz vrlo udaljenih dijelova svemira rotira se u istom smjeru.

Kako je otkrivena asimetrija

JWST je astronomima omogućio promatranje infracrvene svjetlosti galaksija emitirane prije otprilike 13 milijardi godina, samo 300 milijuna godina nakon Velikog praska. Znanstvenici s Kansas State Universityja analizirali su slike 263 galaksije s dovoljno detalja da mogu odrediti smjer njihove rotacije.

Prema standardnim kosmološkim modelima, svemir bi trebao biti izotropan – bez povlaštenog smjera rotacije. No, rezultati pokazuju da čak 60% promatranih galaksija rotira u smjeru kazaljke na satu. Konkretno, od 263 galaksije, njih 158 rotiralo je u tom smjeru, dok se 105 okretalo suprotno.

„Razlika je toliko jasna da je svatko može primijetiti bez posebne stručnosti,“ izjavio je voditelj istraživanja, profesor Lior Shamir s Odjela za računalne znanosti, a prenosiDanas.rs.

Što to znači za kozmologiju

Ovakav rezultat dovodi u pitanje ideju izotropije svemira te otvara mogućnost da na velikim skalama postoji povlašten smjer rotacije. Među modelima koji bi to mogli objasniti nalaze se:

  • Elipsoidni svemir
  • Model Velikog praska s dipolnom strukturom
  • Izotropna inflacija s osovinskim obrascima

Neki znanstvenici idu i dalje, sugerirajući da je svemir možda rođen s rotacijom, što se uklapa u hipotezu da bi cijeli svemir mogao biti unutrašnjost goleme crne rupe.

Alternativna objašnjenja

Razmatra se i mogućnost da efekt Dopplerovog pomaka utječe na vidljivost galaksija – one koje se okreću suprotno od Mliječne staze mogle bi izgledati svjetlije i time biti lakše otkrivene. Ako se to potvrdi, bilo bi potrebno prilagoditi metode mjerenja udaljenosti i možda razjasniti druge kozmičke misterije, uključujući različite brzine širenja svemira i starost najudaljenijih galaksija.

Više o istraživanju dostupno je na arXiv-u.

astronomija crna rupa dopplerov efekt galaksija james webb kozmologija svemir

