SOJUZ-5

Ruska svemirska agencija: Uspješno smo lansirali novu raketu

Hina
Hina
01. svi. 2026. 11:43
Soyuz-2.1a rocket booster with Progress MS-33 cargo ship. (Roscosmos space corporation, via AP)
AP/Roscosmos space corporation

Rusija je po prvi put testirala svoju novu raketu Sojuz-5, objavila je državna svemirska agencija u četvrtak kasno navečer, navodeći da je polijetanje s kozmodroma Bajkonur u Kazahstanu prošlo bez ikakvih poteškoća.

Sojuz-5, koju ruska svemirska agencija Roskosmos opisuje kao raketu-nosač opremljenu najsnažnijim svjetskim motorom na tekuće gorivo, uspješno je poletjela 30. travnja u 21:00 po moskovskom vremenu, stoji u njezinom priopćenju.

Nova raketa, sposobna nositi do 17 tona korisnog tereta, značajno će smanjiti troškove lansiranja te je učinkovitija od svojih prethodnica u postavljanju objekata poput satelita u nisku Zemljinu orbitu, priopćila je agencija.

Dmitrij Bakanov, čelnik Roskosmosa, izjavio je da će raketa – koju je pozdravio kao "novi iskorak u istraživanju svemira" – otvoriti nova radna mjesta u Rusiji i Kazahstanu.

Bakanov je ranije izvijestio predsjednika Vladimira Putina da je Sojuz-5 prva nova raketa koju je Rusija razvila od 2014. godine, prenosi Reuters.

