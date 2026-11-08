Open AI / ChatGPT

Osobe koje su oslijepjele u ranom djetinjstvu često imaju iznimno razvijen sluh, a novo istraživanje pokazalo je što bi moglo stajati iza te sposobnosti. Znanstvenici su otkrili da njihov mozak zvukove obrađuje dosljednije i pouzdanije nego mozak osoba koje vide. Zanimljivo je da su sličan mehanizam uočili i kod glazbenika.

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Istraživanje objavljeno u znanstvenom časopisu Journal of Neuroscience pokazalo je da ključ poboljšanog razlikovanja tonova možda nije u osjetljivijim ušima, nego u načinu na koji mozak obrađuje zvučne informacije.

Znanstvenici su proučavali 27 osoba, među kojima je bilo devet onih koje su oslijepjele prije druge godine života i 18 osoba koje vide. Sudionici su imali različite razine glazbenog obrazovanja, što je istraživačima omogućilo da ispitaju i utjecaj bavljenja glazbom na sluh, piše The Conversation.

Svi su prošli dva jednostavna testa. U prvom su morali prepoznati ton uz pozadinsku buku, čime se ispitivalo kako unutarnje uho obrađuje različite zvučne frekvencije. U drugom su trebali odrediti koji je od dvaju tonova viši, što uključuje i obradu zvuka u mozgu.

Pokazalo se da su slijepe osobe bile uspješnije samo u drugom zadatku. To upućuje na zaključak da njihova prednost proizlazi iz načina na koji mozak obrađuje zvukove, a ne iz bolje sposobnosti uha da ih registrira.

Što je unutarnji šum?

Kako bi objasnili rezultate, istraživači su upotrijebili matematički model. Otkrili su da je bolja sposobnost razlikovanja tonova povezana s manjom razinom takozvanog unutarnjeg šuma.

Riječ je o razlikama u načinu na koji slušni sustav reagira na isti zvuk tijekom vremena. Što je unutarnji šum manji, reakcije su dosljednije, pa osoba pouzdanije razlikuje slične tonove.

Sličan učinak znanstvenici su uočili kod glazbenika koji vide. Njihov slušni sustav također je dosljednije obrađivao zvukove u usporedbi s osobama koje nisu imale opsežno glazbeno obrazovanje.

Rezultati upućuju na važnost plastičnosti mozga, odnosno njegove sposobnosti prilagodbe iskustvima. Istraživači smatraju da sljepoća i glazbeno obrazovanje mogu pomoći mozgu da razvije preciznije obrasce za prepoznavanje zvukova.

Ipak, još nije poznato koliko je vježbanja potrebno za takve promjene ni razlikuje li se sposobnost prilagodbe mozga ovisno o dobi u kojoj osoba izgubi vid ili počne učiti glazbu.

Znanstvenici žele istražiti može li se ciljanim vježbanjem poboljšati sluh te vrijede li uočene prednosti i u složenijim situacijama svakodnevnog slušanja.