Povezanost između popodnevnog drijemanja i demencije mogla bi biti veća nego što se dosad mislilo

Nakon što su uzeli u obzir niz čimbenika koji bi mogli utjecati na rezultate, uključujući dob, spol, rasnu i etničku pripadnost, obrazovanje, pušenje, indeks tjelesne mase, različita zdravstvena stanja i čimbenike povezane sa spavanjem, istraživači su utvrdili da su osobe koje često drijemaju imale najveći rizik od razvoja demencije.