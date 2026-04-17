toplinski udari u japanu

Uveli novu kategoriju za ekstremne temperature - "okrutno vruće"

Hina
17. tra. 2026. 13:20
Visoke temperature koje rastu do 40°C i više odsad će se u Japanu nazivati ​​"okrutnim vrućimama " ili "kokušo-bi", priopćila je u petak meteorološka agencija, budući da dani toplinskih valova ondje postaju sve češći.

Korištenjem ove oznake, Japanska meteorološka agencija (JMA) "učinkovitije će pozvati na oprez zbog ekstremno visokih temperatura", poručila je služba.

Prošle godine Japan je prošao kroz svoje najtoplije ljeto od usporedivih mjerenja uvedenih 1989. godine. 

Kako bi osmislio novu kategoriju, JMA je proveo anketu među stanovništvom i primio odgovore 478.000 ljudi, a onda usvojio izraz "okrutno vruće", koji je ocijenjen najpopularnijim.

Među popularnijim prijedlozima bili su i "dan saune", "dan ostanka kod kuće" i "dan vrenja", rekli su iz JMA.

