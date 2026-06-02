Kako podesiti klimu da troši manje struje: Jednostavni trikovi za uštedu
Tijekom ljetnih vrućina klima uređaji postaju neizostavni, ali mnogi su zabrinuti zbog troškova električne energije kada stalno rade.
Međutim, uz nekoliko jednostavnih navika moguće je značajno smanjiti potrošnju električne energije, a istovremeno održavati ugodnu temperaturu u prostoriji. Jedan od načina za učinkovitije korištenje klima uređaja je izbjegavanje stalnog uključivanja i isključivanja uređaja ili držanja na niskim temperaturama tijekom cijelog dana.
Bolje performanse i manja potrošnja energije mogu se postići kraćim radom klima uređaja u jačem načinu rada, u usporedbi s njegovim kontinuiranim korištenjem ili radom na nižoj snazi. Ispravno podešavanje temperature također igra važnu ulogu u uštedi energije, piše Klix.ba.
Postavka od oko 26 stupnjeva smatra se optimalnom, jer se na taj način postiže ravnoteža između ugodnog hlađenja i manje potrošnje električne energije. Redovito održavanje klima uređaja također doprinosi manjoj potrošnji.
Čišćenje filtera i servisiranje uređaja omogućuju mu učinkovitiji rad, dok prljavi dijelovi mogu dovesti do veće potrošnje energije i lošijeg hlađenja.
Dodatne uštede mogu se postići i dobrom izolacijom prostorija, jer se na taj način sprječava ulazak toplog zraka izvana i gubitak hladnoće iz prostorije. To znači da klima uređaj ne mora raditi punim kapacitetom kako bi održao željenu temperaturu.
Pravilnom upotrebom i održavanjem klima uređaja moguće je postići ugodnu temperaturu u prostoriji uz znatno manju potrošnju električne energije, što dugoročno olakšava kućni proračun.
