vremenska prognoza

Sa zapada stiže pogoršanje, u dijelu zemlje već večeras moguće nevrijeme

Tea Blažević
02. lip. 2026. 07:11
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Pretežno sunčano je počeo dan, osobito duž Jadrana, iako na sjevernom dijelu obale ima mjestimice povećane naoblake, kao i na kopnu, gdje jutros ima i magle. Magla, mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. U krajevima gdje ima magle kolnici su vlažni i skliski, stoga Hrvatski autoklub vozače poziva na oprez.

U nastavku utorka prevladavat će uglavnom sunčano, no navečer sa zapada stiže jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno izraženijim. Za riječku regiju na snazi je upozorenje na nevrijeme putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. 

Srijeda će biti vrlo nepovoljna, kiše i pljuskova bit će diljem zemlje, lokalno obilnijih, često uz pratnju grmljavine. Lokalno je moguće nevrijeme. Temperature će pasti. 

U četvrtak još ujutro može biti pljuskova na istoku i jugu uglavnom, dok će drugdje biti suho.

Petak će donijeti ponovno češću oborinu, kišu i pljuskove, pretežno u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu.

Stabilizacije nema niti za vikend

