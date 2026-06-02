Sa zapada stiže pogoršanje, u dijelu zemlje već večeras moguće nevrijeme

Pretežno sunčano je počeo dan, osobito duž Jadrana, iako na sjevernom dijelu obale ima mjestimice povećane naoblake, kao i na kopnu, gdje jutros ima i magle. Magla, mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. U krajevima gdje ima magle kolnici su vlažni i skliski, stoga Hrvatski autoklub vozače poziva na oprez.