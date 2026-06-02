vremenska prognoza
Sa zapada stiže pogoršanje, u dijelu zemlje već večeras moguće nevrijeme
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Pretežno sunčano je počeo dan, osobito duž Jadrana, iako na sjevernom dijelu obale ima mjestimice povećane naoblake, kao i na kopnu, gdje jutros ima i magle. Magla, mjestimice vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. U krajevima gdje ima magle kolnici su vlažni i skliski, stoga Hrvatski autoklub vozače poziva na oprez.
U nastavku utorka prevladavat će uglavnom sunčano, no navečer sa zapada stiže jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno izraženijim. Za riječku regiju na snazi je upozorenje na nevrijeme putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda.
Srijeda će biti vrlo nepovoljna, kiše i pljuskova bit će diljem zemlje, lokalno obilnijih, često uz pratnju grmljavine. Lokalno je moguće nevrijeme. Temperature će pasti.
U četvrtak još ujutro može biti pljuskova na istoku i jugu uglavnom, dok će drugdje biti suho.
Petak će donijeti ponovno češću oborinu, kišu i pljuskove, pretežno u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu.
Stabilizacije nema niti za vikend.
