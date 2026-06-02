Zmije u automobilu: Zašto ulaze i kako ih spriječiti da se uvuku u vaše vozilo
Nije rijetkost da se bezopasna zmija pojavi u dvorištu, gdje može biti koristan saveznik u borbi protiv glodavaca i pokazatelj zdravog ekosustava. No, situacija je sasvim drukčija kad se zmija nastani u automobilu.
Baš kao što mogu pronaći put do kuće ili garaže, zmije se ponekad uvuku i u vozila. Stručnjaci upozoravaju da postoji jedan ključan znak koji može otkriti da se nepozvani gmaz skriva u vašem automobilu, i to prije nego što ga primijetite tijekom vožnje, piše Best Life.
Zašto zmije ulaze u automobile?
Zmije najčešće traže dvije stvari - hranu i zaklon. Garaže im često pružaju oboje, osobito ako u njima ima miševa ili drugih glodavaca. "Posebno tijekom jeseni i zime zmije traže toplo, zatvoreno mjesto za sklonište, pa se ponekad uvuku i u automobile", objašnjava John West iz tvrtke Alamo Termite & Pest Control.
Prema njegovim riječima, u vozilo mogu ući kroz otvorena vrata ili prozor, ali i kroz motorni prostor, podvozje ili otvoreni prtljažnik. Problem nije ograničen samo na automobile parkirane u garažama.
"Ako je vozilo parkirano na travnatim površinama, u blizini šume, otpada ili vode, povećava se mogućnost susreta sa zmijom", kaže stručnjak za suzbijanje štetnika Tony King i dodaje da zmije mogu ući kroz otvorene prozore i krovne otvore, pukotine oko kotača, otvore u podnici vozila – osobito kod starijih automobila – pa čak i kroz ventilacijski sustav ako nije dobro zabrtvljen.
"Vidio sam slučajeve u kojima su se zmije penjale uz gume i ulazile kroz podvozje ili se jednostavno uvukle kroz odškrinuta vrata tijekom toplog dana", kaže King.
Najvažniji znak - odbačena koža
Ako se zmija već nalazi u automobilu, u početku ju je teško primijetiti. Gmazovi su majstori kamuflaže i uglavnom se skrivaju od pogleda.
Ipak, stručnjaci ističu da postoji jedan gotovo nepogrešiv dokaz njihove prisutnosti. "Najsigurniji znak da se zmija skriva u automobilu jest pronađena odbačena zmijska koža", kaže West.
Međutim, upozorava da većina vrsta mijenja kožu tek svakih jedan do tri mjeseca, pa takav nalaz može značiti da se zmija u vozilu nalazi već dulje vrijeme.
Postoje i drugi tragovi koje može ostaviti iza sebe. "Obratite pozornost na zmijski izmet, koji izgleda poput tamnosmeđih ili crnih cilindričnih nakupina, često s bijelim vrhom od mokraćne kiseline", objašnjava West.
Neugodan miris može biti upozorenje
Jedan od najbržih načina za otkrivanje neželjenog gosta može biti – nos. "Neobičan, jak i mošusan miris, koji podsjeća na pokvarena jaja ili izrazito jak ustajali miris plijesni, često je znak prisutnosti zmije", upozorava King.
Takav miris nastaje kad neke vrste zmija pod stresom ispuštaju obrambeni sekret.
Obratite pažnju na tragove i zvukove
Ponekad je dovoljno da preko noći ostavite otvoren prozor, vrata ili prtljažnik kako bi se zmija uvukla u vozilo.
Stručnjak za gmazove Jon Callahan savjetuje da se obrati pažnja na tragove u prašini oko automobila. "Potražite karakteristične vijugave tragove koje zmije ostavljaju krećući se po tlu, osobito uz zidove i ispod vozila", istaknuo je.
Preporučuje i pregled unutrašnjosti vozila pomoću svjetiljke, posebno prostora ispod sjedala, ispod deka i navlaka te u uskim pretincima i držačima za čaše.
Ako uočite zmiju, stručnjaci savjetuju da odmah zaustavite vozilo na sigurnom mjestu, izađete iz njega i kontaktirate nadležne službe ili stručnjake za uklanjanje životinja.
Ni neobični zvukovi ne bi se smjeli ignorirati. King se prisjeća slučaja studenta koji je automobil ostavio parkiran ispod stabla uz potok tijekom dvotjednog putovanja. Kad se vratio i ponovno počeo voziti, čuo je lupkanje i pomislio da se nešto olabavilo.
"Pet minuta nakon polaska, crna štakorska zmija duga gotovo metar ispala je ispod upravljača", prisjeća se King. Srećom, nije bila otrovna, no situacija je lako mogla dovesti do prometne nesreće.
Kako spriječiti ulazak zmija u automobil?
Stručnjaci naglašavaju da je prevencija najbolja zaštita. To prije svega znači držati prozore, vrata i prtljažnik zatvorenima, čak i kada je automobil parkiran u garaži. Također preporučuju održavanje uredne unutrašnjosti vozila.
"Uklonite predmete koji mogu poslužiti kao skrovište, poput jastuka, deka, kapa, torbi i sličnih stvari", savjetuje Callahan. Sve pukotine i oštećenja na brtvama vrata i prozora trebalo bi što prije popraviti.
Važno je održavati i garažu urednom. Hrpe kutija, drva za ogrjev ili vrtnog alata mogu postati idealna skrovišta za zmije, ali i za glodavce kojima se hrane.
"Njihov glavni plijen u prirodi su glodavci. Ako u garažu privlačite miševe i štakore, vrlo brzo će se pojaviti i zmije", naglašava.
Što učiniti ako sumnjate da je zmija u automobilu?
Ako postoji i najmanja sumnja da se zmija nalazi u vozilu, stručnjaci upozoravaju da nikad ne posežete rukom ispod sjedala ili u zatvorene pretince bez prethodne provjere.
"Otvorite sva vrata automobila i pokušajte zmiji omogućiti da sama napusti vozilo", savjetuje King.
Ako je ipak ugledate, osobito ako je sklupčana ili djeluje agresivno, odmah izađite iz automobila, polako se udaljite i nazovite ovlaštenu službu za uklanjanje divljih životinja ili stručnjaka. "Ne pokušavajte je sami uhvatiti ili izbaciti", upozoravaju stručnjaci.
