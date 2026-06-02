Od 1. siječnja 2027.
Ukida se porez na mirovine. Oni koji primaju više od 5.000 eura i dalje će ga plaćati. Provjerili smo koliko ih je
Od 1. siječnja 2027. ukida se porez na mirovine za gotovo 550 tisuća umirovljenika u Hrvatskoj, no to neće vrijediti za baš sve. Otkrili smo koliko umirovljenika prima mirovinu veću od 5.000 eura i na koga će se i dalje odnositi porezne obveze.
Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić predstavio je na Vladi krajem prošlog tjedna paket antiinflacijskih mjera, a koji uključuje i oporezivanje prekomjernih bruto marži, izmjene oporezivanja paušalnog obrta te paušala koji plaćaju pružatelji usluge kratkoročnog najma, kao i ukidanje oporezivanja mirovina od iduće godine.
Ukidanje oporezivanja mirovina
Vlada će od 1. siječnja iduće godine ukinuti porez na mirovine, koji sada plaća gotovo 550 tisuća umirovljenika. "Ideja je vrlo jasna, na taj način zapravo omogućavamo da dosadašnje mirovine umirovljenika rastu ovisno o tome kako su kroz jedinice lokalne samouprave bile tretirane kroz porez na dohodak. Primjerice, mirovina koja je do sada u bruto iznosu bila 1.000 eura, prema ovom prijedlogu, u neto iznosu koji je iznosio 954 eura — taj neto iznos bit će povećan za 46 eura", pojasnio je.
"Da zaključim, inflacija koja je već neko vrijeme na nešto povišenim razinama kao jedini makroekonomski indikator na neki način ruši sliku sjajnih ostalih ekonomskih rezultata u Republici Hrvatskoj. Na ovaj način trebala bi biti adresirana optimalno i u idućih godinu dana vratiti se na one razine koje smo poznavali prije ovih kriza, odnosno prije 2022. godine", zaključio je Ćorić.
Prema zadnjim dostupnim podacima DZS-a, inflacija je u Hrvatskoj u travnju bila 5,8 posto na godišnjoj razini. Tako je, nakon što je lanjskog prosinca iznosila 3,3 posto, u siječnju ove godine 3,4 posto, u veljači 3,8 posto, u ožujku 4,8 posto, inflacija u travnju, dominantno pod utjecajem cijena energije, ubrzala svoj rast na godišnjoj razini na 5,8 posto. Riječ je o stopi inflacije koja je zadnji put zabilježena na toj razini u listopadu 2023. godine.
Mirovine koje prelaze 5.000 eura
I predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika, koalicijskog partnera vladajućih, Marinko Lukenda objavio je da će od 1. siječnja 2027. biti ukinut porez na dohodak od mirovine.
U objavi na Facebook stranici HSU-a napisali su, između ostalog, i da će "porez na mirovinu plaćati umirovljenici čija mirovina prelazi 5 tisuća eura."
Ministarstvo financija pitali smo o mirovinama od 5.000 eura, a oni navode da će uskoro započeti planirane izmjene propisa o porezu na dohodak kojima će se između ostalog predložiti propisivanje oslobođenja umirovljenika od plaćanja poreza na dohodak na mirovine do visine 5.000,00 eura.
"Na umirovljenike kao jednu od socijalno najranjivijih skupina primjenjuje se porezna olakšica u obliku umanjenja porezne obveze koja se odnosi na mirovinu za 50%, planiranim izmjenama propisa o porezu na dohodak predložit će umanjenje porezne obveze koja se odnosi na mirovinu za 100% i to na mirovine do visine 5.000,00 eura.
I dalje će plaćati porez
Navedeno će utjecati na povećanje mirovine odnosno dovest će do povećanja raspoloživog dohotka umirovljenika", dodaju.
Što zapravo znači da će oni koji imaju mirovine od 5.000 eura i više i dalje plaćati porez na mirovinu.
Koliko je takvih umirovljenika, pitali smo Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO), koji navodi da je u travnju 2026. (isplata u svibnju 2026.) ukupno bilo pet korisnika mirovina koji imaju bruto mirovinu veću od 5.000,00 eura.
