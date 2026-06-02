Vlada će od 1. siječnja iduće godine ukinuti porez na mirovine, koji sada plaća gotovo 550 tisuća umirovljenika. "Ideja je vrlo jasna, na taj način zapravo omogućavamo da dosadašnje mirovine umirovljenika rastu ovisno o tome kako su kroz jedinice lokalne samouprave bile tretirane kroz porez na dohodak. Primjerice, mirovina koja je do sada u bruto iznosu bila 1.000 eura, prema ovom prijedlogu, u neto iznosu koji je iznosio 954 eura — taj neto iznos bit će povećan za 46 eura", pojasnio je.