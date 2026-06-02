telefonski razgovor
Trump pobijesnio na Netanyahua: "Ti si je*eno lud! Što, dovraga, radiš?!"
Predsjednik SAD-a Donald Trump žestoko je napao izraelskog premijera Benjamina Netanyahua zbog izraelske eskalacije sukoba u Libanonu tijekom telefonskog razgovora u ponedjeljak, piše Axios
Nakon što je Iran zaprijetio da će napustiti pregovore sa Sjedinjenim Državama zbog izraelskih akcija u Libanonu, Trump je, tijekom razgovora Netanyahua nazvao „ludim“ i optužio ga za nezahvalnost, tvrde dva izvora za Axios.
Jedan američki dužnosnik rekao je da je Trump poručio Netanyahuu kako bi provedba prijetnji bombardiranjem libanonske prijestolnice dodatno izolirala Izrael u svijetu.
Dva izvora navode da je Trump ustvrdio kako je pomogao Netanyahuu da izbjegne zatvor, referirajući se na svoju potporu tijekom suđenja za korupciju protiv izraelskog premijera.
Prepričavajući Trumpove riječi, američki dužnosnik rekao je:
„Ti si jebeno lud. Bio bi u zatvoru da nije bilo mene. Spašavam ti stražnjicu. Sada te svi mrze. Svi mrze Izrael zbog ovoga.“
Drugi izvor upoznat s razgovorom rekao je da je Trump bio „bijesan“ te je u jednom trenutku povikao Netanyahuu:
„Što, dovraga, radiš?“
Što je potaknulo reakciju
Američki dužnosnik rekao je da je Trump bio svjestan kako Hezbollah gađa Izrael i da se Izrael mora braniti, ali je posljednjih dana smatrao da Netanyahu sukob eskalira nerazmjerno.
Osim prijetnji napadom na Bejrut, Izrael je proširio kopnenu operaciju na jugu Libanona.
Drugi američki dužnosnik rekao je da je Trump zabrinut zbog velikog broja civilnih žrtava u Libanonu te da se protivio rušenju zgrada radi likvidacije jednog zapovjednika Hezbollaha.
Trenutno stanje
Izraelski dužnosnik rekao je za Axios da Izrael više ne planira napade na ciljeve Hezbollaha u Bejrutu.
Trumpov bijes navodno je bio potaknut činjenicom da je Netanyahuova odluka o eskalaciji u Libanonu prijetila urušavanjem pregovora koje Washington vodi s Iranom.
Nakon razgovora Trump je na društvenoj mreži Truth Social objavio da se pregovori s Iranom „nastavljaju ubrzanim tempom“.
Netanyahu: Naš stav ostaje isti
Netanyahu je nakon razgovora objavio priopćenje u kojem je naveo da je Trumpu rekao kako će Izrael napasti ciljeve u Bejrutu ako Hezbollah ne prestane napadati Izrael te da će u međuvremenu nastaviti operacije na jugu Libanona.
„Naš stav ostaje isti“, napisao je Netanyahu.
Prema izvorima Axiosa, memorandum o kojem pregovaraju SAD i Iran predviđa prekid borbi u Libanonu.
