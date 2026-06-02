Oglas

telefonski razgovor

Trump pobijesnio na Netanyahua: "Ti si je*eno lud! Što, dovraga, radiš?!"

author
N1 Info
|
02. lip. 2026. 06:53
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
AFP Trump Netanyahu
Jim WATSON/AFP

Predsjednik SAD-a Donald Trump žestoko je napao izraelskog premijera Benjamina Netanyahua zbog izraelske eskalacije sukoba u Libanonu tijekom telefonskog razgovora u ponedjeljak, piše Axios

Oglas

Nakon što je Iran zaprijetio da će napustiti pregovore sa Sjedinjenim Državama zbog izraelskih akcija u Libanonu, Trump je, tijekom razgovora Netanyahua nazvao „ludim“ i optužio ga za nezahvalnost, tvrde dva izvora za Axios.

Jedan američki dužnosnik rekao je da je Trump poručio Netanyahuu kako bi provedba prijetnji bombardiranjem libanonske prijestolnice dodatno izolirala Izrael u svijetu.

Dva izvora navode da je Trump ustvrdio kako je pomogao Netanyahuu da izbjegne zatvor, referirajući se na svoju potporu tijekom suđenja za korupciju protiv izraelskog premijera.

Prepričavajući Trumpove riječi, američki dužnosnik rekao je:

„Ti si jebeno lud. Bio bi u zatvoru da nije bilo mene. Spašavam ti stražnjicu. Sada te svi mrze. Svi mrze Izrael zbog ovoga.“

Drugi izvor upoznat s razgovorom rekao je da je Trump bio „bijesan“ te je u jednom trenutku povikao Netanyahuu:

„Što, dovraga, radiš?“

Što je potaknulo reakciju

Američki dužnosnik rekao je da je Trump bio svjestan kako Hezbollah gađa Izrael i da se Izrael mora braniti, ali je posljednjih dana smatrao da Netanyahu sukob eskalira nerazmjerno.

Osim prijetnji napadom na Bejrut, Izrael je proširio kopnenu operaciju na jugu Libanona.

Drugi američki dužnosnik rekao je da je Trump zabrinut zbog velikog broja civilnih žrtava u Libanonu te da se protivio rušenju zgrada radi likvidacije jednog zapovjednika Hezbollaha.

Trenutno stanje

Izraelski dužnosnik rekao je za Axios da Izrael više ne planira napade na ciljeve Hezbollaha u Bejrutu.

Trumpov bijes navodno je bio potaknut činjenicom da je Netanyahuova odluka o eskalaciji u Libanonu prijetila urušavanjem pregovora koje Washington vodi s Iranom.

Nakon razgovora Trump je na društvenoj mreži Truth Social objavio da se pregovori s Iranom „nastavljaju ubrzanim tempom“.

Netanyahu: Naš stav ostaje isti

Netanyahu je nakon razgovora objavio priopćenje u kojem je naveo da je Trumpu rekao kako će Izrael napasti ciljeve u Bejrutu ako Hezbollah ne prestane napadati Izrael te da će u međuvremenu nastaviti operacije na jugu Libanona.

„Naš stav ostaje isti“, napisao je Netanyahu.

Prema izvorima Axiosa, memorandum o kojem pregovaraju SAD i Iran predviđa prekid borbi u Libanonu.

Teme
benjamin netanyahu donald trump

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ