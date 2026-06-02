Oglas

Širi se

U Hrvatskoj se pojavio opasni nametnik koji uništava domaće urode: "Pola plodova nam je oštetio"

author
N1 Info
|
02. lip. 2026. 07:15
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Japanska buba
Pexels/Ilustracija

Obitelj Krznar zasadila je lješnjake na 20 hektara. Uzgoj im otežavaju klimatske promjene, sve veći troškovi proizvodnje i borba s nametnicima koji smanjuju urod i narušavaju kvalitetu ploda.

Oglas

“Pretprošle godine smo imali jako velike štete od smrdljivog martina, skoro pola plodova nam je oštetilo. Borimo se s ekološkim sredstvima iako sam konvencionalni poljoprivrednik. Utučemo dosta novca, oko 1000 eura po hektaru”, rekao je Damir Krznar, uzgajivač lješnjaka, a prenosi novinarka Dnevnik.hr Elvira Gašparović.

Poljoprivrednike brine i novi neprijatelj, invazivni štetnik koji napada više od 400 kultura.

“Čuo sam da dolazi japanska buba, kontaktirao sam s kolegama koji su imali štete od toga. Bore se kao sa smrdljivim martinima, s istim sredstvima jer drugih ni nema”, nadodaje Krznar.

Japanska buba, poznata i kao japanski pivac, prvi je put u Hrvatskoj potvrđena početkom godine u Park-šumi Maksimir. Kad se nametnik pojavi u nasadima, poljoprivrednici zbrajaju štete.

“Dobije tamnu mrlju, iznutra se posuši, istruli. Dobije lošu aromu pa nije prihvatljiv kupcima”, rekao je Filip Krznar, uzgajivač lješnjaka.

Odrasle bube hrane se lišćem, cvjetovima i plodovima, dok ličinke napadaju korijenov sustav biljaka što može smanjiti prinos

Od poljoprivrednih kultura pretpostavlja se da će najviše biti ugroženi kukuruz i vinova loza.

Napada i koštičave vrste voća, kruške, jabuke. Ovo je područje gdje njoj odgovara klimatski. To je kornjaš čvrstog tijela, metalno zelenkaste boje i bakreno smeđih krila.

Nalaz je potvrđen u sklopu službenog nadzora, pa je donesen Akcijski plan za sprječavanje širenja.

Japanski pivac
Pixabay

"Ovo su baš lovke čiji je cilj ulov odraslih jedinki kornjaša i mužjaka i ženki. Ovaj štetnik je takozvani autostoper i vrlo dobro se širi na velike udaljenosti prijevoznim sredstvima, kako avionskim tako i cestovnim prijevozom, putnicima", rekla je Maja Pintar, Hrvatska Agencija za poljoprivredu i hranu.

U blizini mjesta nalaza postavljene su 33 lovke koje stručnjaci obilaze svaka dva tjedna. Nadzor će trajati do kraja rujna, kada završava razdoblje leta kornjaša kojem pripada i japanski pivac. Borbu protiv štetnika dodatno otežava stroga europska regulativa koja ograničava izbor sredstava za zaštitu bilja.

“Zbog toga je dovoljno prostora da se bilo kakvi nametnici prošire i to poljoprivrednicima stvara dodatni problem, kako bi na vrijeme suzbili štetnike. Dolazi do nemilosrdnog širenja, a to vidimo ne samo iz ovog i masu drugih primjera”, rekao je Mladen Jakopović, Hrvatska poljoprivredna komora.

U slučaju da uoče japanskog pivca, građani se pozivaju da o tome obavijeste nadležne službe.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
invazivne vrste japanska buba poljoprivredne štete suzbijanje nametnika štetnici

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ