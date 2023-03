Amerikanci uputili jasnu poruku Vučiću: “Srbija od toga ima samo štete”

Podijeli :

REUTERS/Johanna Geron

Američki veleposlanik u Beogradu Cristopher Hill ohrabrio je u četvrtak Srbiju da se pridruži zapadnim zemljama u odnosu prema Rusiji i njezinoj invaziji na Ukrajinu i da uskladi svoju vanjsku politiku s Europskom unijom.

Skoro sve zemlje svijeta zauzele su stajalište da se Rusiji ne smije dozvoliti da nastavi raditi to što čini u Ukrajini, rekao je Hill novinarima, izrazivši nadu da će se i Srbija pridružiti tim državama.

Ako je potrebno progutati gorku pilulu, bolje to uraditi odmah, poručio je američki veleposlanik u razgovoru s novinarima tijekom posjeta Institutu za majku i dijete u Novom Beogradu.

Konstatirajući da je Srbija na putu ka Europskoj uniji (EU), Hill je ponovio i ranije poruke Bruxellesa Beogradu da treba uskladiti svoju vanjsku i sigurnosnu politiku s Unijom.

Hillove ranije ocjene kako “Srbija ima samo štete” od izbjegavanja da pridruži mjerama zapadnih zemalja prema Rusiji, desna oporba ocijenila je kao najavu novog političkog koraka vlasti Aleksandra Vučića.

Desno krilo na srbijanskoj političkoj sceni i ultranacionalisti Vučića optužuju da će pristati na uvođenje sankcije Rusiji i tako “ispuniti i taj zahtjev Zapada”, te da će pristati na “politiku ucjena koje će slijediti jedna za drugom” i u pogledu prihvaćanja europskog plana za Kosovo, kojim se sugerira uzajamno priznanje i članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama.

Srbijanski čelnik Aleksandar Vučić do sada se oglušio na višestruke pozive da uskladi svoju vanjsku politiku s onom EU i uvede sankcije Rusiji pravdajući to bliskim odnosima i ovisnošću o ruskim energentima, no priznao je da će u jednom trenutku morati pristati na međunarodne zahtjeve.

