Borut Pahor slomio ključnu kost i lopaticu: Spasila me kaciga, poljubio sam je

Bivši slovenski predsjednik Borut Pahor slomio je ključnu kost i lopaticu. Na svom profilu na Instagramu napisao je kako je udarac glavom o asfalt bio toliko snažan da druge ozljede pri samom padu uopće nije osjetio
"Jučer poslijepodne. Težak pad pri spustu biciklom s Pasje Ravni. Slomljena ključna kost i lopatica“, napisao je bivši slovenski predsjednik Borut Pahor na svom Instagram profilu.
"Sve je u redu, navečer sam napustio hitnu pomoć, a danas sam već bio u uredu na razgovoru s novom omladinskom delegatkinjom UN-a", dodao je, javlja Delo.
Pasja Ravan je brdo visoko 1020 metara u Polhograjskom gorju, a do vrha vodi i uređena makadamska cesta.
Pahor se zahvalio obitelji Kavčič iz obližnjih Lučina, kao i gospodinu Tadeju, "koji je ostavio poljoprivredne poslove i odvezao me u Ljubljanu“. Zahvalio je i timu Urgentnog centra UKC-a Ljubljana, koje je opisao kao "iznimno profesionalne i ljubazne“.
Prije 15-ak godina pao je s konja
"Još jedna važna stvar. Udarac glavom o asfalt bio je toliko snažan da sve druge ozljede pri samom padu uopće nisam osjetio. Spasila me kaciga. Kad sam se iz UKC-a vratio kući, poljubio sam je“, napisao je na kraju objave.
Pahor je već 2012. godine, dok je bio predsjednički kandidat, fotografiran s štakama ispred UKC-a Ljubljana., podsjeća Delo.
Tada je nakon tri dana napustio bolnicu u kojoj je završio nakon pada s konja. Napukla mu je križna kost, dio kralježnice sastavljen od pet sraslih kralježaka.
