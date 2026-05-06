PAD S BICIKLA

Borut Pahor slomio ključnu kost i lopaticu: Spasila me kaciga, poljubio sam je

N1 Info
06. svi. 2026. 12:10
N1/Jan Gregorc

Bivši slovenski predsjednik Borut Pahor slomio je ključnu kost i lopaticu. Na svom profilu na Instagramu napisao je kako je udarac glavom o asfalt bio toliko snažan da druge ozljede pri samom padu uopće nije osjetio

"Jučer poslijepodne. Težak pad pri spustu biciklom s Pasje Ravni. Slomljena ključna kost i lopatica“, napisao je bivši slovenski predsjednik Borut Pahor na svom Instagram profilu.

"Sve je u redu, navečer sam napustio hitnu pomoć, a danas sam već bio u uredu na razgovoru s novom omladinskom delegatkinjom UN-a", dodao je, javlja Delo.

Pasja Ravan je brdo visoko 1020 metara u Polhograjskom gorju, a do vrha vodi i uređena makadamska cesta.

Pahor se zahvalio obitelji Kavčič iz obližnjih Lučina, kao i gospodinu Tadeju, "koji je ostavio poljoprivredne poslove i odvezao me u Ljubljanu“. Zahvalio je i timu Urgentnog centra UKC-a Ljubljana, koje je opisao kao "iznimno profesionalne i ljubazne“.

Prije 15-ak godina pao je s konja

"Još jedna važna stvar. Udarac glavom o asfalt bio je toliko snažan da sve druge ozljede pri samom padu uopće nisam osjetio. Spasila me kaciga. Kad sam se iz UKC-a vratio kući, poljubio sam je“, napisao je na kraju objave.

Pahor je već 2012. godine, dok je bio predsjednički kandidat, fotografiran s štakama ispred UKC-a Ljubljana., podsjeća Delo.

Tada je nakon tri dana napustio bolnicu u kojoj je završio nakon pada s konja. Napukla mu je križna kost, dio kralježnice sastavljen od pet sraslih kralježaka.

