Dobio je prometnu kaznu iz Italije, a nikada nije bio tamo

No postoji smo jedan problem, Franzén nikada nije bio u Italiji, a nije ni njegov automobil. Zahtjev švedske tvrtke za naplatu dugova bio je autentičan. Priložene su slike s kamera za brzinu i registracijski broj bio je ispravan. No njegov sivi Ford nije bio na fotografijama nego crveni Suzuki, prenosi Revija HAK.