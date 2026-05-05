Hrvatski susjedi dobili nove borbene avione: "To je jamstvo našeg suvereniteta"

Mađarska je preuzela dva nadzvučna borbena zrakoplova JAS 39 Gripen C od tvrtke Saab, u sklopu ugovora potpisanog 2024. godine.
Primopredaja označava prvu isporuku od ukupno četiri naručene platforme, koje će sve biti stacionirane u zrakoplovnoj bazi Kecskemét u županiji Bács-Kiskun na jugu Mađarske, za brzo reagiranje na povrede zračnog prostora u regiji, javlja The Defense Post.
Novi zrakoplovi proširit će flotu mađarskog ratnog zrakoplovstva od 14 Gripena, koja sudjeluje u misiji Baltic Air Policing, širem NATO-ovom rasporedu u kojem je Budimpešta četiri puta bila vodeća nacija.
Mađarskim Gripenima upravlja 101. zrakoplovna pukovnija, koja je ranije koristila lovce Mikoyan MiG-29 prije prelaska na švedski sustav 2008. godine.
„Za nas je Gripen više od zrakoplova, više od vojnog tehničkog sredstva“, izjavio je načelnik Glavnog stožera mađarske vojske, general pukovnik Gábor Böröndi, tijekom ceremonije.
„Za nas, za mađarske vojnike, on je jamstvo našeg suvereniteta. Od tada ne samo da smo održali tu sposobnost, nego je i dalje razvijamo.“
Saabov JAS 39 Gripen
Zrakoplov Gripen ima ukupnu duljinu do 16 metara (52 stope), raspon krila do 9 metara (30 stopa) te može primiti do dvije osobe, ovisno o konfiguraciji.
Zrakoplov može nositi do 4.535 litara goriva (1.198 galona), ima nosivost od 7.200 kilograma (15.873 funte) te je opremljen sustavom za elektroničko ratovanje koji omogućuje dugotrajno djelovanje u neprijateljskom okruženju.
Pokreće ga turbomlazni motor General Electric F414 s naknadnim izgaranjem, koji omogućuje maksimalnu brzinu od Mach 2 (2.470 kilometara / 1.535 milja na sat), operativni plafon od 16.000 metara (52.493 stope) te dolet od 2.200 nautičkih milja (4.074 kilometra / 2.532 milje).
Platforma je opremljena topom kalibra 27 milimetara, projektilima IRIS-T kratkog dometa s infracrvenim navođenjem, projektilima zrak-zrak AIM-120, projektilima zrak-zemlja AGM-65 Maverick, projektilima Meteor s aktivnim radarskim navođenjem, protubrodskim projektilima Robotsystem tipa „ispali i zaboravi“ te laserski navođenim bombama.
