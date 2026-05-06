Veća od dva nogometna terena, s bazenom, saunom i 20 nuklearnih projektila: Ovoj podmornici nitko ne može parirati

Izgrađena za nuklearne misije pod polarnim ledom, neobičnih dimenzija, produžene autonomije i unutarnjih prostora rijetkih kod vojnih podmornica, postala je jedno od najproučavanijih plovila u sovjetskom pomorskom inženjerstvu.
Najveću vojnu podmornicu ikada izgrađenu razvio je Sovjetski Savez za djelovanje u jednom od najtežih područja za praćenje tijekom Hladnog rata: Arktiku.
Poznata na Zapadu kao klasa Typhoon, Project 941 Akula bila je duga 175 metara, široka 23 metra i imala procijenjeni podvodni deplasman od 48.000 tona.
Potopljeni grad
Plovilo je moglo izvršavati dugotrajne misije, s operativnom autonomijom koja se često povezivala s razdobljima do 120 dana.
Svrha projekta bila je držati sovjetske nuklearne rakete spremnima za lansiranje pod zaštitom polarnog leda, daleko od izravnog nadzora brodova, zrakoplova i satelita protivničkih sila. Zbog svojih dimenzija Typhoon se počeo uspoređivati s potopljenim gradom.
Podmornica bez premca u povijesti
Razvoj Projecta 941 Akula započeo je 1970-ih, u razdoblju obilježenom nuklearnim nadmetanjem između Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog Saveza.
U vojnoj logici tog vremena podmornice s balističkim raketama imale su ključnu ulogu: osigurati mogućnost uzvratnog udara čak i nakon potencijalnog napada na kopnene baze.
NATO je ove podmornice klasificirao kao Typhoon. U sovjetskoj nomenklaturi Akula znači „morski pas“, no naziv može izazvati zabunu jer je NATO oznaku Akula koristio i za drugu rusku klasu podmornica, namijenjenu napadnim operacijama.
U slučaju Projecta 941 radilo se o podmornici s nuklearnim balističkim raketama, kategoriji poznatoj pod akronimom SSBN.
Izgrađeno je šest jedinica. Prva, TK-208, kasnije je dobila ime Dmitry Donskoy.
Postala je najpoznatija podmornica svoje klase, dijelom zato što je najdulje ostala u službi i što je nakon modernizacije korištena kao testna platforma za nove sustave naoružanja.
Višestruki trupovi omogućili su prostor i redundantnost
Veličina Typhoona nije bila samo rezultat potrebe za prijevozom velikih projektila.
Podmornica je također morala smjestiti nuklearne reaktore, navigacijske sustave, torpeda, zapovjedne prostore, komunikacijsku opremu i smještaj za veliku posadu tijekom dugotrajnih patrola.
Kako bi prilagodili toliku strukturu, projektanti su primijenili arhitekturu drukčiju od one kod mnogih konvencionalnih podmornica. Typhoon je imao dva glavna tlačna trupa postavljena paralelno unutar vanjskog trupa.
Ta se konfiguracija često opisuje kao svojevrsni „potopljeni katamaran“. Između trupova nalazile su se cijevi za lansiranje raketa. Takvo rješenje povećalo je širinu plovila, ali je omogućilo raspored ključnih sustava u odvojene prostore.
U operativnom smislu ta je podjela povećala i redundantnost opreme, što je bila važna značajka podmornica namijenjenih dugim i izoliranim misijama.
Struktura je također pomagala pri djelovanju na Arktiku. Podmornice ovog tipa morale su ploviti pod ledom, djelovati u ledenim vodama i u određenim situacijama izranjati kroz područja prekrivena debelim slojevima smrznutog mora.
Ta je sposobnost polarnu regiju učinila važnim dijelom sovjetske strategije jer je otežavala praćenje konvencionalnim sredstvima.
Bazen i sauna imali su operativnu funkciju
Izvještaji o postojanju malog bazena, saune i teretane na Typhoonu pojavljuju se u specijaliziranim publikacijama i povijesnim prikazima klase Typhoon.
Ta se područja često navode kao primjer manje skučenih unutarnjih uvjeta u usporedbi s manjim podmornicama. Prisutnost takvih sadržaja imala je i praktičnu svrhu.
Tijekom misija koje su mogle trajati mjesecima članovi posade bili su izloženi ograničenom prostoru, strogim smjenama, nedostatku prirodnog svjetla i neprekidnoj operativnoj rutini.
U takvim okolnostima prostori za vježbanje i fizički oporavak pomagali su smanjiti psihofizičko opterećenje tijekom dugih patrola.
To je razlikovalo Typhoon od mnogih podmornica istog razdoblja.
Dok su brojna plovila prioritet davala maksimalnom prostoru za sustave i oružje, Project 941 imao je dimenzije koje su omogućavale prostranije unutarnje prostore. Ipak, ta razlika nije uklonila rizike i ograničenja podvodnih misija.
Nuklearni arsenal Typhoona
Glavna vojna funkcija Typhoona bila je prijevoz i lansiranje balističkih raketa. Klasa je bila projektirana za nošenje do 20 raketa R-39, poznatih na Zapadu pod oznakom SS-N-20. Te su rakete mogle nositi više nuklearnih bojnih glava, u skladu s doktrinom strateškog odvraćanja iz vremena Hladnog rata.
Podmornica je također imala torpedne cijevi, no njezina glavna misija nije bila lov na neprijateljske brodove. Prioritet je bio ostati skriven, očuvati sposobnost lansiranja i služiti kao dio takozvane nuklearne trijade koju čine kopnene rakete, strateški bombarderi i podmornice s balističkim raketama.
Nuklearni pogon omogućavao je duge periode pod morem bez potrebe za dopunom reaktorskog goriva.
U praksi je trajanje patrole više ovisilo o čimbenicima poput zaliha hrane, održavanja, uvjeta za posadu i operativnog planiranja. Stoga autonomiju od 120 dana treba promatrati kao potencijalnu sposobnost misije, a ne kao dokaz da je neka jedinica doista toliko dugo neprekidno boravila pod ledom.
Tijekom Hladnog rata djelovanje u polarnim regijama imalo je veliku stratešku vrijednost. Led je otežavao otkrivanje i stvarao prirodne prepreke protivničkim snagama. Istodobno je plovidba tim područjima zahtijevala ojačane sustave, posebno obučenu posadu i detaljno planiranje jer su izranjanje i komunikacija mogli biti znatno složeniji nego na otvorenom moru.
Dmitry Donskoy označio kraj klase Typhoon
Nakon raspada Sovjetskog Saveza 1991. održavanje klase Typhoon postalo je veliko opterećenje za rusku vojnu infrastrukturu. Operativni troškovi bili su visoki, dio izvornog naoružanja povučen je iz uporabe, a novi projekti postupno su preuzimali stratešku ulogu starih sovjetskih podmornica.
Rusija je kasnije ulagala u modernije podmornice, poput klase Borei. U tom kontekstu Typhooni su postupno deaktivirani, rastavljeni ili povučeni iz operativne službe.
Najpoznatiji izuzetak bio je Dmitry Donskoy, koji je nakon modernizacije ostao aktivan znatno dulje. Podmornica Dmitry Donskoy korištena je kao testna platforma za raketu Bulava i sudjelovala je u aktivnostima ruske mornarice prije nego što je povučena iz aktivne službe.
Jedinica je službeno dekomisionirana u veljači 2023., čime je završena operativna povijest klase Typhoon. Kasnije su se pojavili prijedlozi da se Dmitry Donskoy sačuva kao muzejski brod.
Međutim, pretvaranje nuklearne podmornice takvih dimenzija u muzej zahtijeva složene zahvate poput uklanjanja nuklearnog goriva, strukturnih prilagodbi i definiranja visokih troškova projekta.
Zato svaka muzejska budućnost ovisi o tehničkim, financijskim i administrativnim odlukama. Čak i izvan uporabe Typhoon ostaje važna referenca u studijama vojnog pomorskog inženjerstva.
Njegove dimenzije, višetrupna arhitektura, sposobnost djelovanja pod ledom i neobični unutarnji prostori objašnjavaju zašto projekt i dalje izaziva interes u području znanosti, tehnologije i vojne povijesti.
