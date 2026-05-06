Veća od dva nogometna terena, s bazenom, saunom i 20 nuklearnih projektila: Ovoj podmornici nitko ne može parirati

Glavna vojna funkcija Typhoona bila je prijevoz i lansiranje balističkih raketa. Klasa je bila projektirana za nošenje do 20 raketa R-39, poznatih na Zapadu pod oznakom SS-N-20. Te su rakete mogle nositi više nuklearnih bojnih glava, u skladu s doktrinom strateškog odvraćanja iz vremena Hladnog rata.