Donosimo dugoročnu prognozu za Hrvatsku: Evo kakvo nas vrijeme čeka iduća tri mjeseca
Prema rezultatima integracije numeričkog modela za prognozu vremena ECMWF, u iduća tri mjeseca očekuje se toplije i sušnije razdoblje na području Hrvatske i zapadnog Balkana.
Iako nije isključena mogućnost kratkotrajnih prodora hladnijeg zraka u obliku hladnih fronti, uz prolazna zahlađenja, takve će pojave ostati u okviru srednjih mjesečnih temperatura.
Zabilježen je izražen nedostatak oborina, pa se očekuje nastavak sušnog razdoblja. Povremeni pljuskovi, koji bi mogli imati tropske karakteristike, odnosno donijeti veliku količinu kiše u kratkom vremenu, do 50 mm po satu, zbog brzog otjecanja vode s površine neće značajnije povećati vlagu u tlu niti prodrijeti u dublje slojeve. Ipak, takve oborine mogu uzrokovati lokalne bujične poplave.
Prema rezultatima modela, pred nama su mjeseci koji postupno vode prema toplijem i sušnijem ljetu, s izraženim ljetnim uvjetima već od lipnja, a osobito u srpnju.
Svibanj
Očekuje se uglavnom stabilno i ugodno vrijeme, uz temperature koje će biti oko ili blago iznad višegodišnjeg prosjeka. Količina oborina kretat će se uglavnom u granicama normale, uz blagu naznaku sušnijeg razdoblja.
Lipanj
Postoji velika vjerojatnost da će lipanj biti topliji od prosjeka, osobito krajem mjeseca. Prognoze upućuju na manjak oborina, koje će biti ispod mjesečnog prosjeka.
Srpanj
Vrhunac ljeta donosi izraženo toplo, pa i vruće vrijeme. Povećana je vjerojatnost pojave toplinskih valova, kao i duljih razdoblja s visokim dnevnim i noćnim temperaturama zraka. Očekuje se količina oborina ispod prosjeka, zbog čega će prevladavati sušno i sunčano vrijeme.
