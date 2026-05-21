Kandidat za člana Predsjedništva: Čović je autokrat koji je uzurpirao HDZ

Ilija Cvitanović u četvrtak je Središnjem izbornom povjerenstvu BiH predao potpise potpore za kandidaturu Zdenka Lučića za Predsjedništvo BiH na izborima koji su zakazani za 4. listopada a novinarima je kazao kako očekuje njegovu pobjedu.
Zdenka Lučića kao svog kandidata za člana Predsjedništva BiH iz reda Hrvata istaknuo je blok od pet oporbenih stranaka s hrvatskim predznakom. Sam Lučić je kazao kako se ipak smatra neovisnim kandidatom a to je u četvrtak ponovio i Ilija Cvitanović.
Dodao je kako su SIP-u donijeli potpise potpore 30 tisuća registriranih birača. Kazao je i kako je to smatra dokazom da projekt oporbene "petorke" ima potporu među Hrvatima u BiH.
"Očekujemo da krenemo raditi do izbora i da na izborima pobijedimo", kazao je Cvitanović koji tvrdi da je Hrvatima u BiH potreban novi politički put koji im Lučić i "petorka" i nude.
Lučić će se na listopadskim izborima suočiti s dva protukandidata. Najveća hrvatska stranka HDZ BiH kao svoju kandidatkinju istaknula je potpredsjednicu stranke i sadašnju zastupnicu u Zastupničkom domu parlamenta BiH Darijanu Filipović dok je Demokratska fronta (DF) poduprla kandidaturu Slavena Kovačevića, savjetnika čelnika te stranke Željka Komšića.
Lučić svoju kampanju temelji na tvrdnji da su za loš položaj Hrvata u BiH podjednako krivi predsjednik HDZ BiH Dragan Čović i Komšić.
U intervjuu za televiziju N1 emitiranom u srijedu optužio ih je da već 20 godina sudjeluju u stvaranju napetosti što im osigurava opstanak na vlasti.
„Ne može stranka biti talac jednog čovjeka, kako je rekao i premijer Hrvatske Andrej Plenković. U Hercegovini imamo upravo takvu situaciju – jednog autokrata koji već 24 godine upravlja politikom zajedno sa Željkom Komšićem", kazao je uz ostalo Lučić dodajući kako zapravo nema velikih primjedbi na politiku HDZ-a BiH nego na onoga koji je "uzurpirao" poziciju njezina predsjednika.
