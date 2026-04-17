Čović: Podjele Hrvata olakšale bi preglasavanje na izborima za Predsjedništvo BiH

Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović upozorio je u petak da bi hrvatske stranke podjelom olakšale brojnijim Bošnjacima da ih preglasaju na izborima zbog čega je pozvao na okupljanje oko zajedničkog kandidata za hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

Nakon sjednice Predsjedništva HNS-a BiH, Čović je rekao da taj hrvatski politički blok već ima kandidata te pozvao druge stranke da podrže to rješenje.

“Imamo kandidata, mislim da imamo izvrsnog kandidata koji može povezati i generacijski i na svaki drugi način”, kazao je misleći na potpredsjednicu HDZ-a BiH Darijanu Filipović.

Čović je pritom upozorio da bi razjedinjenost mogla dovesti do ponavljanja ranijih izbornih ishoda. Pozvao je da se ne uđe u rizik da Bošnjaci izaberu dva člana Predsjedništva BiH.

U Bosni i Hercegovini već godinama traje spor oko načina izbora članova Predsjedništva.

Hrvatske stranke tvrde da je Željko Komšić za hrvatskoga člana Predsjedništva BiH u četiri izborna ciklusa izabran dominantno glasovima bošnjačkih birača. Uoči predstojećih izbora, Komšićeva stranka je kandidirala Slavena Kovačevića za hrvatskoga člana državnoga vrha.

Upitan je li moguć dogovor sa strankama hrvatske oporbene petorke oko toga pitanja Čović je najavio nastavak političkog dijaloga.

“Razgovaramo… razgovarat ćemo dalje sa svim kolegama”, kazao je.

Ranije ovoga tjedna stranke HDZ 1990, Hrvatski nacionalni pomak, Hrvatski demokratski savez, Hrvatska republikanska stranka i HSS BiH najavile su da će imati svoga kandidaata za člana Predsjedništva. To su poručili i hrvatskome premijeru i čelniku HDZ-a Andreju Plenkoviću koji je iskazao potporu Darijani Filipović.

Upitan postoje li zapreke oko realizacije plinskog povezivanja Republike Hrvatske i BiH, Čović je rekao da su ispunjeni uvjeti za Južnu interkonekciju.

“Mi formalno možemo krenuti već danas”, rekao je.

Naglasio je međutim da je suradnja s Republikom Hrvatskom ključna za realizaciju projekta, kojega je opisao kao 'politički i sigurnosno najvažniji'.