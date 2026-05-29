Dragan Šolak i Viktorija Boklag: Odluka o prodaji medija ANN-a nezakonita je i pravno ništavna
Manjinski dioničari United Grupe, Dragan Šolak i Viktorija Boklag, danas su priopćili da je odluka o prodaji neovisnih medija u regiji, koji posluju u okviru Adria News Networka (ANN), nezakonita i pravno ništetna.
U priopćenju navode da je odluka donesena na sjednici Odbora direktora matične tvrtke Summer Parent Sarl, sazvanoj protivno pravilima korporativnog upravljanja i bez sudjelovanja predstavnika manjinskih dioničara, koji predstavljaju oko 42 posto vlasništva.
"Smatramo da su i način na koji je sjednica sazvana i donesene odluke pravno ništetni. Zbog ovih postupaka bit će pokrenuti dodatni sudski postupci“, ističu Šolak i Boklag.
Podsjetili su da su već pokrenuli postupak pred Visokim sudom u Londonu osporavajući prodaju te da se transakcija provodi unatoč aktivnom sudskom sporu. Posebno izražavaju zabrinutost zbog mogućeg političkog utjecaja na proces prodaje, netransparentnosti odabira kupca i izostanka vjerodostojnih jamstava za očuvanje uređivačke neovisnosti medija.
Manjinski dioničari upozoravaju da bi prodaja posljednjih velikih neovisnih medija u regiji imala ozbiljne posljedice za medijske slobode i demokratske procese.
Priopćenje je objavljeno nakon odluke Odbora direktora United Grupe o prodaji medijskog poslovanja.
