Raskrinkavanje: Vlasnici Euronewsa kupuju N1, Novu i još desetak regionalnih medija, ANN: Bez komentara o tržišnim špekulacijama, redakcije nastavljaju raditi kao i dosad

Adria News Network nastavlja raditi kao i dosad, u skladu s postojećim uredničkim strukturama, standardima i okvirom upravljanja, priopćila je ta kompanija, čiji je dio i N1. U priopćenju se dodaje da je, povodom vanjskih špekulacija i medijskih napisa vezanih uz potencijalni interes investitora, politika ANN-a da ne komentira tržišne špekulacije, razgovore dioničara ili moguće transakcije dok o tome ne bude službene objave.

Inače, za bilo kakvo sklapanje ugovora potrebno je odobrenje Upravnog odbora United Grupe, a upravni odbor još nije zasjedao.

Portal Raskrinkavanje objavio je da kompanija United Group planira prodati svoje medijsko poslovanje luksemburškom fondu “European Future Media Investments”, iza kojeg stoji portugalska investicijska grupa Alpac Capital.

Kako piše Raskrinkavanje, prema konačnoj verziji ugovora, koji još uvijek nije potpisan, a do kojeg je došao taj portal, fond će za nekoliko televizija i medija u regiji, uključujući N1, Novu S, medije u Crnoj Gori, Sloveniji i Bosni i Hercegovini, platiti svega 30 milijuna eura.

“Dvije luksemburške kompanije dogovorile su prodaju kompanije Adria News, koja je vlasnik regionalne mreže medija N1 i Nova, ali i niza povezanih tvrtki u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji i Crnoj Gori”, piše Raskrinkavanje.

U tekstu se navodi i da, iako se kao službeni kupac vodi fond “European Future Media Investments S.C.S.” (EFMI) iz Luksemburga, detalji iz ugovora, poput adresa za obavijesti i ključnih aktera, jasno upućuju na portugalsku investicijsku tvrtku Alpac Capital. Kao kontakt osobe kupca u ugovoru se navode Pedro Vargas David i Afonso Guerra, prenosi Raskrinkavanje.