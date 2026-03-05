Oglas

"Nitko ne prijeti Mađarskoj"

Mađarska reagirala na prijetnje Zelenskog: "Ovo prelazi svaku granicu"

author
N1 Info
|
05. ožu. 2026. 19:42
REUTERS
REUTERS/Valentyn Ogirenko

Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjárto reagirao je na prijetnje ukrajinskog predsjednika Viktoru Orbanu.

"Ovo prelazi svaku granicu", napisao je Péter Szijjárto u objavi na društvenoj mreži X. Mađarski šef diplomacije referirao se na prijetnju Volodimira Zelenskog premijeru Viktoru Orbanu.

Zelenski je rekao kako će "dati njegovu adresu ukrajinskim Oružanim snagama" nakon nove runde spora oko dostave nafte u Mađarsku.

"Ovo je Ukrajina. Ovo je vrsta „kulture“ koja dolazi iz Kijeva. I to je čovjek kojem se Bruxelles divi i zemlja koju žele ubrzano primiti u Europsku uniju", dodao je Szijjárto.

"Nitko ne može prijetiti Mađarskoj niti njezinu premijeru. Nitko nas ne može ucjenjivati samo zato što odbijamo platiti cijenu ukrajinskog rata i odbijamo prihvatiti više cijene energije zbog Ukrajine."

"Bez obzira na to koliko Volodimir Zelenski prijeti i koliko blisko surađuje s Ursulom von der Leyen i Manfredom Weberom, političkim saveznikom stranke Tisza u Bruxellesu, nećemo dopustiti da Mađarsku uvuku u rat", kaže mađarski šef diplomacije.

Teme
Energetski spor Mađarska Mađarsko-ukrajinski odnosi Péter Szijjártó Rat u Ukrajini Viktor Orban Volodimir Zelenski

