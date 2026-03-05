Zelenski prijeti Orbanu: Dat ćemo njegovu adresu našim Oružanim snagama

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi ukrajinskoj vojsci mogao dati adresu „jedne osobe u Europskoj uniji“ koja blokira europsku pomoć Ukrajini. To je objavila agencija UNIAN, navodeći da je Zelenski tu izjavu dao 5. ožujka tijekom susreta s novinarima.
Agencija sugerira da je Volodimir Zelenski pritom mislio na mađarskog premijera Viktora Orbána, prenosi Meduza.
„Nadamo se da jedna osoba u Europskoj uniji neće blokirati 90 milijardi eura ili prvu tranšu od 90 milijardi, te da će ukrajinski vojnici imati oružje; u suprotnom ćemo adresu te osobe dati našim Oružanim snagama — neka ga nazovu i komuniciraju s njim na svom jeziku.“
Zelensky:— Clash Report (@clashreport) March 5, 2026
We’ll give Orbán’s address to our Armed Forces — let them call him and speak to him in their own language. pic.twitter.com/FERRjixthA
„Razumijemo da za taj novac nemamo alternativu. Razumijemo da ga blokira jedna osoba. Ovdje službeno nema nikakvih tajni“, dodao je predsjednik Ukrajine.
Mađarska se u veljači usprotivila tome da Europska unija Ukrajini odobri zajam od 90 milijardi eura. Zajam je morao biti odobren od svih država članica EU-a. Zbog stava Mađarske, Unija također nije mogla usvojiti 20. paket sankcija protiv Rusije, koji se pripremao povodom četvrte godišnjice rata.
Mađarska se usprotivila pomoći Ukrajini uoči parlamentarnih izbora zakazanih u toj zemlji za 12. travnja.
