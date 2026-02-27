Tonči Tadić: Orban od početka djeluje kao ruski špijun i krtica unutar EU-a

Četiri godine od početka ruske agresije na Ukrajinu, rat koji je trebao biti „trodnevna specijalna operacija“ prerastao je, kako ističe analitičar Tonči Tadić, u „najvažniji vanjskopolitički događaj prve polovice 21. stoljeća“.
Prisjećajući se jutra 24. veljače 2022., Tadić kaže da mu je sve postalo jasno nakon govora Vladimira Putina uoči invazije. „To je bila čista retorika krvi i tla po uzoru na Adolfa Hitlera“, ustvrdio je, dodajući kako rat „nema nikakve veze ni s NATO-om, ni s ugrozama“, nego s „potpuno iracionalnim ciljevima obnove ruskog imperija pod Putinom kao vođom“.
Posebno je naglasio da je priča o ugroženosti Rusije besmislena. „Kakva crna sigurnost je u pitanju kod zemlje koja ima 1550 nuklearnih bojnih glava, strateške bombardere i interkontinentalne rakete?“ upitao je. Podsjetio je i na intervju u kojem Putin na izravno pitanje o NATO-u nije odgovorio jasno, već se upustio u, kako kaže, „nevjerojatnu gomilu budalaština“ o povijesti i „jednom narodu s tri imena“, piše Večernji list.
Prema Tadiću, Putin ni danas nije odustao od svojih ciljeva. „Nije ni milimetra pomakao svoje stavove“, rekao je, objašnjavajući da bi svako odstupanje značilo priznanje pogreške. Njegova je vizija, tvrdi, „Ukrajina kao vazalna država Ruskog Carstva“. Ideju da se s 250 tisuća vojnika može pokoriti zemlja od 40 milijuna stanovnika nazvao je „potpuno suludom“.
Govoreći o pregovorima, bio je izravan: „Ti pregovori se vode radi pregovora.“ Cilj im je, smatra, da „nijedna strana u očima Trumpa ne ispadne ona koja je napustila pregovore“, iako obje znaju „da od toga nema ništa“. Kraj rata, kaže, vidi „jedino na bojištu, a ne za pregovaračkim stolom“, i to ne nužno na prvoj crti, nego kroz iscrpljivanje ruske logistike i gospodarstva.
Na pitanje o mogućoj ruskoj prijetnji Europi, Tadić je podsjetio na „veliki jumbo plakat“ na ulazima u ruske vojarne koji prikazuje tzv. ruski svijet – prostor bivšeg Sovjetskog Saveza, zemalja Varšavskog pakta, pa čak i bivše Jugoslavije. „Bez Ukrajine nema obnove Sovjetskog Saveza. Nema obnove Ruskog Carstva“, naglasio je.
Oštar je bio i prema mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, ustvrdivši da „od početka djeluje kao ruski špijun i ruska krtica unutar Europske unije“. No uvjeren je da će Unija, unatoč sporosti, ustrajati: „Kao što je bilo jako teško postići konsenzus oko uvođenja sankcija Rusiji, vjerujte mi, bit će još teže postići konsenzus oko skidanja sankcija Rusiji.“
SAD, dodaje, više nisu pouzdan oslonac Europi. „Amerika nije pouzdani partner Europske unije u rješavanju kriza i sigurnosnih izazova Europe. Europa to mora raditi sama“, poručio je, ističući da je to jasno navedeno i u američkim strateškim dokumentima.
Govoreći o nuklearnim prijetnjama, Tadić je podsjetio da ih je, prema njegovoj evidenciji, bilo 55. No uvjeren je da do uporabe nuklearnog oružja neće doći. „Postoji sistem nuklearnog odvraćanja“, rekao je, dodajući da takav scenarij „nije u interesu nikome, pa ni samom Putinu“. Sve prijetnje, smatra, služile su prikrivanju činjenice da „Rusija zapravo ne može ostvariti svoje strateške ciljeve“.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
