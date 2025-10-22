Na snimkama gradskih prometnih kamera u Beogradu bio je jasno vidljiv veliki požar ispred zgrade Skupštine Srbije, ali brzom intervencijom je lokaliziran.
Gorio je bijeli šator postavljen ispred Skupštine, kod Pionirskog parka, na mjestu gdje se nalazi takozvani Ćacilend, u kojem su pristaše predsjednika Aleksandra Vučića.
Trenutačno nije poznato kako je došlo do požara, a prema onome što se moglo vidjeti na mjestu događaja, policija je oborila jednu osobu na tlo i privela je.
Kako N1 neslužbeno doznaje, Ministarstvo unutarnjih poslova zaprimilo je oko 10:17 dojavu o požaru na Trgu Nikole Pašića.
On je, prema dostupnim informacijama, u međuvremenu lokaliziran zahvaljujući intervenciji vatrogasaca s tri vozila. Na terenu s njima bila je i policija.
Istovremeno, u Skupštini traje glasovanje o 48 točaka dnevnog reda, a sjednica zbog požara nije prekinuta.
Prema navodima oporbenih političara koji se nalaze u Skupštini, čuli su se pucnjava i eksplozije.
