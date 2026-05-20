Vučić: "Odlazak kod Xija, nakon Trumpa i Putina - kruna moje karijere"

Nova.rs
20. svi. 2026. 13:16
Aleksandar Vucic
ELVIS BARUKCIC / AFP

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravit će u službenom posjetu Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. svibnja 2026. godine, na poziv predsjednika NR Kine Xija Jinpinga, priopćeno je iz Predsjedništva Srbije.

Priopćenje o posjetu predsjednika Srbije objavilo je i kinesko Ministarstvo vanjskih poslova, prenosi Nova.rs.

Vučić je na konferenciji za novinare 16. svibnja najavio da će uskoro putovati u Kinu, poručivši da taj put smatra krunom svoje karijere jer predsjedniku Xiju Jinpingu odlazi nakon predsjednika SAD-a Donalda Trumpa i Rusije Vladimira Putina.

Predsjednik Srbije je tada rekao i da „očekuje mnogo“ od posjeta Kini.

„Samo nemojte smetnuti s uma kolike su se promjene dogodile. Mi smo 330 puta povećali izvoz u Kinu. Imali smo nula tvornica, danas imamo 37 kineskih tvornica u našoj zemlji. Mnogo toga očekujemo, pripreme su u tijeku – najozbiljnije ikad i za mene, kao političkog veterana, ovo je kruna karijere i vjerojatno najznačajniji posjet zbog građana Srbije“, rekao je Vučić u subotu novinarima u Palači Srbija.

