Vučić: Jasno je kolika je bila logistika jedne susjedne države na izborima, predstavit ću svoja saznanja

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da od sigurnosnih struktura svakodnevno dobiva izvješća o djelovanju stranih obavještajnih službi na teritoriju Srbije te je najavio da će u narednim danima s medijima podijeliti svoja saznanja o tome.
"Što se tiče jučerašnjeg dana (izbora), meni je bilo jasno kolika je bila logistika jedne susjedne države. No u narednom razdoblju dobit ću opsežnije izvješće o tome pa ću ga potom podijeliti s vama“, rekao je Vučić novinarima na pitanje o navodnoj prisutnosti automobila s hrvatskim registarskim oznakama na dan glasanja na lokalnim izborima u Kuli, piše Nova.rs.
Vučić je rekao da takva izvješća dobiva „na dnevnoj razini“ iz više izvora.
"Prije svega od Vojno-sigurnosne agencije i Sigurnosno-informativne agencije, ali i od službi koje se bave protuobavještajnim radom, kako prema našim objektima tako i prema našem vojnom osoblju“, rekao je.
NAJČITANIJE
