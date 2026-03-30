Vučić: Razgovarao sam s Putinom i upoznao ga sa savezom Prištine, Tirane i Zagreba

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je razgovarao s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom i da je Srbija dobila "tri mjeseca produljenja ugovora za plin po vrlo povoljnim uvjetima".
Oglas
Kako je rekao, razgovarali su o raznim temama.
Rekao je da je cijena na burzama danas oko 645 dolara po tisuću kubičnih metara, i da bi ga Srbija plaćala po 690 da ga tako uzima. "A mi ga plaćamo između 320 i 330 dolara. Produljenje je pod istim uvjetima, šest milijuna kubičnih metara plina dnevno. Vrlo su fleksibilni – ukoliko dođu hladni dani, poplavljena područja, dopustit će nam da više uvezemo", naveo je, dodajući da je vrlo zahvalan Putinu.
Rekao je da je tako Srbija druga ili treća zemlja u Europi po najnižoj cijeni plina, "vjerojatno druga, iza Bjelorusije".
Naveo je da je, između ostalog, Putina upoznao sa savezom Prištine, Tirane i Zagreba.
"Nafta je danas 115 (dolara po barelu), bojim se da će već sutra biti viša. Samo da znate da bi cijena dizela na našim pumpama u ovom trenutku trebala biti 273 dinara, već sutra može otići na 290 i 300, onoliko koliko bi trebalo. Koliko država može izdržati... Izdržat ćemo još neko vrijeme, nema sumnje. Ali, ljudi, ako se nastavi ova katastrofa i ako slučajno krene kopneni napad, napad na otoke koji pripadaju Iranu, svijet će se suočiti s najvećom energetskom katastrofom u svojoj povijesti, a to neminovno vodi u političke i ratne sukobe. Europa ne može ovo izdržati, nitko ne može izdržati", rekao je.
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas