Grisogono: "Vrane su se pokazale pametnije od ljudi. Vjetar je odnio više krovova nego njihovih gnijezda"

"To su dinamički slični procesi. Nije stvar u klimi, klimatologija s tim nam puno veze, nego dinamika jer riječ je o 'napuhivanju' zraka u određenom sloju na prepreku. Takve vrste vjetra pušu i u Japanu, od Hokkaida prema dolje. Pušu i na Andama u Južnoj Americi gdje se takav vjetar zove Zonda. Pušu i u Kaliforniji. Nema to veze s klimom i podnebljem, nego s dinamikom. Fizika tih vjetrova je ista, a to je ta djelomična rezonancija između atmosfere i tla koja se poklopi onako kako se poklopila u Zagrebu prošloga tjedna."