Oglas

UŽIVO

SVJETSKO PRVENSTVO

Hrvatska protiv Engleske: Brojni navijači na gradskim trgovima, Tomašević iznenadio zagrebačke navijače

author
N1 Hrvatska
|
17. lip. 2026. 15:22
>
21:55
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Hrvatski navijači
Sanjin Strukic/PIXSELL/

Hrvatska nogometna reprezentacija od 22 sata igra prvu utakmicu Svjetskog prvenstva - i to protiv Engleske! Navijači su već spremni i dok su najsretniji u SAD-u, mnogi će brončane iz 2022. pratiti na trgovima hrvatskih gradova.

Oglas

Dvoboj će se odigrati na stadionu AT&T u Arlingtonu (Teksas), kapaciteta 80.000. Dom je trofejne momčadi NFL lige - Dallas Cowboysa.

S Englezima je Hrvatska igrala devet puta, ali samo jednom na svjetskim prvenstvima. Bilo je to u polufinalu 2018., kad je u produžecima Mario Mandžukić pogotkom za 2:1 odveo vatrene do borbe za zlato.

Live blog header

22 Objave

21:55

prije 33 min.

Sve je spremno za gledanje utakmice u Splitu

21:42

prije 46 min.

HNS-ova navijačka zona na Cvjetnom trgu

17.06.2026, Zagreb - HNSova najveca navijacka zona na Cvjetnom trgu za javno gledanje Svjetskog prvenstva. Photo: Lucija Ocko/PIXSELL
17.06.2026, Zagreb - HNSova najveca navijacka zona na Cvjetnom trgu za javno gledanje Svjetskog prvenstva. Photo: Lucija Ocko/PIXSELL
17.06.2026, Zagreb - HNSova najveca navijacka zona na Cvjetnom trgu za javno gledanje Svjetskog prvenstva. Photo: Lucija Ocko/PIXSELL
Pogledajte Galeriju

21:32

prije 56 min.

Zagrijavanje na Trgu

17.06.2026, Zagreb - Slavonia band zagrijava atmosferu u navijackoj zoni na Trgu bana Jelacica u Zagrebu uoci utakmice izmedju Hrvatske i Engleske. Photo: Neva Zagnec/PIXSELL
17.06.2026, Zagreb - Slavonia band zagrijava atmosferu u navijackoj zoni na Trgu bana Jelacica u Zagrebu uoci utakmice izmedju Hrvatske i Engleske. Photo: Lucija Ocko/PIXSELL
17.06.2026, Zagreb - Slavonia band zagrijava atmosferu u navijackoj zoni na Trgu bana Jelacica u Zagrebu uoci utakmice izmedju Hrvatske i Engleske. Photo: Lucija Ocko/PIXSELL
Pogledajte Galeriju

21:25

prije 1 h

Atmosfera na zagrebačkom Trgu, sprema se nevrijeme

21:03

prije 1 h

Stigli su sastavi

Zlatko Dalić nije odstupao od najavljenog pa će Hrvatska protiv Engleske zaigrati s trojicom u obrani. No, hrvatski izbornik ipak je iznenadio jer je Matea Kovačića ostavio na klupi. 

Postava Hrvatske: Livaković - Šutalo, Vušković, Gvardiol - Stanišić, Modrić, Petar Sučić, Perišić - Baturina, Mario Pašalić - Musa  

Thomas Tuchel iznenadio je sa sastavom jer je Bukaya Saku, jednu od zvijezda, ostavio na klupi za utakmicu s Vatrenima.

Postava Engleske: Pickford - James, Stone, Konsa, O'Reilly - Anderson, Rice - Madueke, Bellingham, Gordon - Kane 

Više čitajte OVDJE

20:55

prije 1 h

Atmosfera u Zagrebu

20:43

prije 1 h

Lovren pokazao kako čeka utakmicu "Vatrenih"

Bivši hrvatski reprezentativac Dejan Lovren objavio je uoči večerašnje utakmice fotografije na kojima je pokazao kako čeka susret protiv Engleza.

"Dres 6 još uvijek savršeno stoji, samo što sad umjesto sprinta radim sprint do frižidera po vino. Kondicija je tu – samo je malo prebačena na kauč mod", poručio je Lovren u opisu ispod objave na Instagramu, a onda za kraj poručio: "Sretno dečki, ajmoooooo."

20:38

prije 1 h

Atmosfera u Dubrovniku

17.06.2026., Dubrovnik - Mnostvo turista na Stradunu. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
17.06.2026., Dubrovnik - Mnostvo turista na Stradunu. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
17.06.2026., Dubrovnik - Mnostvo turista na Stradunu. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
+ 1
Pogledajte Galeriju

20:22

prije 2 h

Temperatura će "doseći ili premašiti 40°C"

U Dallas je trenutačno 32 stupnjeva Celzijusa uz 65 posto vlage. Američka nacionalna meteorološka služba objavila je upozorenje kako će temperatura "doseći ili premašiti 40°C".

Lokalni mediji navode kako su se barovi dobro pripremili, naručivši dodatne količine alkohola, ali i vode.

"Poduzmite dodatne mjere opreza kada ste vani tako što ćete ostati hidrirani, nositi laganu i široku odjeću te ograničiti naporno vježbanje na rano jutro ili večer," objavili su.

Trebalo je samo preživjeti do početka utakmice, jer se za dvoboj "Vatrenih" i "Gordog Albiona" zatvorio krov na stadionu koji je klimatiziran.

Dalaška policija je uoči susreta izdala preporuke za ponašanje, poručivši kako je ispijanje alkohola izvan ugostiteljskih objekata zabranjeno. Međutim, hrvatski i engleski navijači su se snašli.

U obližnjem Walmartu kupovali su pivu, a kako je ispred njega drvored s hladom, bilo je to idealno mjesto za okrjepu. Zanimljivo, ispred trgovine se pojavila skupina meksičkih navijača, kao idealna "tampon zona". Policija je s druge strane ceste sve mirno promatrala.

20:20

prije 2 h

Odlična atmosfera ispred stadiona, Engleza je daleko više

Nekoliko sati uoči utakmice Hrvatska - Engleska na stadionu AT&T u Arlingtonu, predgrađu Dallasa, navijači se odlično zabavljaju.

Kako se bliži početak okršaja "Vatrenih" i "Gordog Albiona" atmosfera oko stadiona i u obližnjim ugostiteljskim objektima sve je življa.

Središnji prostor zabave bio je "Texsas Liva", ogromna dvorana na kat s brojnim barovima i restoranima koja se nalazi između AT&T stadiona, Globe Life Fielda i Choctaw Stadiuma.

Prostorom dominira 30-metarski LED HD ekran na kojem oni bez ulaznica mogu uživati u utakmicama. Odmah do Texsas Livea, nalazi se Arlington Backyard, mjesto na kojem se ponekad održavaju koncerti, a može primiti oko 5.000 posjetitelja. Na dan utakmica prostor se pretvara u veliki otvoreni kafić.

Engleza je daleko više, u svim barovima i restoranima dominiraju dresovi s grbom "Tri lava". Kao i uvijek, glasni su i samouvjereni, premda je "Gordi Albion" jedini naslov prava osvojio prije 60 godina.

"Dosta je bilo patnje i boli. Ovo je naše prvenstvo, kući se vraćamo s peharom," kazala je raspoložena ekipa iz Londona. Više ih je brinula činjenica hoće li u prvih 11 zaigrati Jude Bellingham, nego snaga hrvatske vrste.

Teme
engleska hrvatska luka modrić svjetsko prvenstvo 2026.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (12)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (12)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ