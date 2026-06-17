SVJETSKO PRVENSTVO
Hrvatska protiv Engleske: Brojni navijači na gradskim trgovima, Tomašević iznenadio zagrebačke navijače
Hrvatska nogometna reprezentacija od 22 sata igra prvu utakmicu Svjetskog prvenstva - i to protiv Engleske! Navijači su već spremni i dok su najsretniji u SAD-u, mnogi će brončane iz 2022. pratiti na trgovima hrvatskih gradova.
Dvoboj će se odigrati na stadionu AT&T u Arlingtonu (Teksas), kapaciteta 80.000. Dom je trofejne momčadi NFL lige - Dallas Cowboysa.
S Englezima je Hrvatska igrala devet puta, ali samo jednom na svjetskim prvenstvima. Bilo je to u polufinalu 2018., kad je u produžecima Mario Mandžukić pogotkom za 2:1 odveo vatrene do borbe za zlato.
22 Objave
21:55
prije 33 min.
Sve je spremno za gledanje utakmice u Splitu
21:42
prije 46 min.
HNS-ova navijačka zona na Cvjetnom trgu
Lucija Ocko/PIXSELL
Lucija Ocko/PIXSELL
Lucija Ocko/PIXSELL
21:32
prije 56 min.
Zagrijavanje na Trgu
Neva Zagnec/PIXSELL
Lucija Ocko/PIXSELL
Lucija Ocko/PIXSELL
21:25
prije 1 h
Atmosfera na zagrebačkom Trgu, sprema se nevrijeme
21:03
prije 1 h
Stigli su sastavi
Zlatko Dalić nije odstupao od najavljenog pa će Hrvatska protiv Engleske zaigrati s trojicom u obrani. No, hrvatski izbornik ipak je iznenadio jer je Matea Kovačića ostavio na klupi.
Postava Hrvatske: Livaković - Šutalo, Vušković, Gvardiol - Stanišić, Modrić, Petar Sučić, Perišić - Baturina, Mario Pašalić - Musa
Thomas Tuchel iznenadio je sa sastavom jer je Bukaya Saku, jednu od zvijezda, ostavio na klupi za utakmicu s Vatrenima.
Postava Engleske: Pickford - James, Stone, Konsa, O'Reilly - Anderson, Rice - Madueke, Bellingham, Gordon - Kane
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20:55
prije 1 h
Atmosfera u Zagrebu
20:43
prije 1 h
Lovren pokazao kako čeka utakmicu "Vatrenih"
Bivši hrvatski reprezentativac Dejan Lovren objavio je uoči večerašnje utakmice fotografije na kojima je pokazao kako čeka susret protiv Engleza.
"Dres 6 još uvijek savršeno stoji, samo što sad umjesto sprinta radim sprint do frižidera po vino. Kondicija je tu – samo je malo prebačena na kauč mod", poručio je Lovren u opisu ispod objave na Instagramu, a onda za kraj poručio: "Sretno dečki, ajmoooooo."
20:38
prije 1 h
Atmosfera u Dubrovniku
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL
20:22
prije 2 h
Temperatura će "doseći ili premašiti 40°C"
U Dallas je trenutačno 32 stupnjeva Celzijusa uz 65 posto vlage. Američka nacionalna meteorološka služba objavila je upozorenje kako će temperatura "doseći ili premašiti 40°C".
Lokalni mediji navode kako su se barovi dobro pripremili, naručivši dodatne količine alkohola, ali i vode.
"Poduzmite dodatne mjere opreza kada ste vani tako što ćete ostati hidrirani, nositi laganu i široku odjeću te ograničiti naporno vježbanje na rano jutro ili večer," objavili su.
Trebalo je samo preživjeti do početka utakmice, jer se za dvoboj "Vatrenih" i "Gordog Albiona" zatvorio krov na stadionu koji je klimatiziran.
Dalaška policija je uoči susreta izdala preporuke za ponašanje, poručivši kako je ispijanje alkohola izvan ugostiteljskih objekata zabranjeno. Međutim, hrvatski i engleski navijači su se snašli.
U obližnjem Walmartu kupovali su pivu, a kako je ispred njega drvored s hladom, bilo je to idealno mjesto za okrjepu. Zanimljivo, ispred trgovine se pojavila skupina meksičkih navijača, kao idealna "tampon zona". Policija je s druge strane ceste sve mirno promatrala.
20:20
prije 2 h
Odlična atmosfera ispred stadiona, Engleza je daleko više
Nekoliko sati uoči utakmice Hrvatska - Engleska na stadionu AT&T u Arlingtonu, predgrađu Dallasa, navijači se odlično zabavljaju.
Kako se bliži početak okršaja "Vatrenih" i "Gordog Albiona" atmosfera oko stadiona i u obližnjim ugostiteljskim objektima sve je življa.
Središnji prostor zabave bio je "Texsas Liva", ogromna dvorana na kat s brojnim barovima i restoranima koja se nalazi između AT&T stadiona, Globe Life Fielda i Choctaw Stadiuma.
Prostorom dominira 30-metarski LED HD ekran na kojem oni bez ulaznica mogu uživati u utakmicama. Odmah do Texsas Livea, nalazi se Arlington Backyard, mjesto na kojem se ponekad održavaju koncerti, a može primiti oko 5.000 posjetitelja. Na dan utakmica prostor se pretvara u veliki otvoreni kafić.
Engleza je daleko više, u svim barovima i restoranima dominiraju dresovi s grbom "Tri lava". Kao i uvijek, glasni su i samouvjereni, premda je "Gordi Albion" jedini naslov prava osvojio prije 60 godina.
"Dosta je bilo patnje i boli. Ovo je naše prvenstvo, kući se vraćamo s peharom," kazala je raspoložena ekipa iz Londona. Više ih je brinula činjenica hoće li u prvih 11 zaigrati Jude Bellingham, nego snaga hrvatske vrste.
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