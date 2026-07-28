BOGATI TERET
Nevjerojatno blago na dnu jezera: Ronioci nisu mogli vjerovati što su sve pronašli u olupini
Na dnu švicarskog jezera otkriveni su ostaci rimskog trgovačkog broda koji je ondje ležao gotovo dvije tisuće godina, tiho čekajući svoje veliko otkriće.
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Ronioci su u olupini pronašli iznimno bogat teret, čija očuvanost pruža rijedak uvid u trgovinu i svakodnevni život u doba Rimskog Carstva.
Izvanredno očuvani nalazi
U istraživanju su sudjelovali Kantonalni arheološki ured Neuchâtel (OARC), zaklada Octopus i Arheološka služba kantona Fribourg. Stručnjake je najviše oduševila iznimna očuvanost pronađenih predmeta.
"Bogatstvo i raznolikost ove zbirke predmeta, koji su sačuvani u iznimno dobrom stanju, čine ovo otkriće uistinu izvanrednim", istaknuli su arheolozi.
Među nalazima se nalazi nekoliko stotina keramičkih posuda iz središnje Švicarske, španjolske amfore za maslinovo ulje, kotači zaprežnih kola i razni alati. Sve to upućuje na dobro organizirane trgovačke putove i učinkovitu logistiku Rimljana.
Posebnu pozornost privukla su i dva mača gladius, što sugerira da trgovački putovi u to vrijeme nisu uvijek bili sigurni.
Sve je bilo pažljivo složeno
Osim bogatstva nalaza, istraživače je iznenadio i način na koji su predmeti bili raspoređeni u brodu. Umjesto razbacanog tereta, svi su predmeti bili uredno složeni, kao da ih je netko upravo pripremio za skladištenje ili iskrcaj, prenosi slovenski Metropolitan.
Pronađene predmete sada očekuje dugotrajan postupak konzervacije, nakon čega će biti izloženi u muzeju Laténium u Hauteriveu u Švicarskoj.
Arheolozi se nadaju da će im iznimno dobro očuvani artefakti pomoći da bolje razumiju rimske trgovačke putove, proizvodnju robe i život ljudi koji su prije gotovo dvije tisuće godina plovili švicarskim jezerima.
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