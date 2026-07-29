FOTO / Ispod ovog tirkiznog jezera krije se jeziva tajna: Turisti danas plivaju iznad bivšeg zloglasnog logora

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Na sjeverozapadu Estonije, nedaleko od Tallinna, nalazi se Rummu, malo mjesto koje je posljednjih godina postalo jedna od najneobičnijih turističkih atrakcija u zemlji. Danas ga posjećuju tisuće kupača, kajakaša i ronilaca koje privlači kristalno čisto tirkizno jezero, no ispod njegove površine skriva se mračna povijest iz vremena Sovjetskog Saveza.

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Na mjestu današnjeg jezera nekoć su se nalazili veliki vapnenački kamenolom i zloglasni zatvor Murru, koji je tijekom sovjetske okupacije služio kao radni logor. Zatvorenici, među kojima su bili i brojni politički neistomišljenici, svakodnevno su bili prisiljeni na težak fizički rad u kamenolomu, često u iznimno teškim uvjetima.

Zatvor u kojem je prisilni rad bio dio kazne

Kompleks Murru osnovan je krajem 1930-ih godina kao radni logor, a kasnije je prerastao u zatvor čiji su zatvorenici svakodnevno radili u obližnjem kamenolomu. Tijekom Hladnog rata ondje su završavali brojni politički disidenti koje je sovjetski režim kažnjavao prisilnim radom, piše Nova.rs.

Životni uvjeti bili su iznimno teški. Zatvorenici su radili iscrpljujuće fizičke poslove, dobivali oskudne obroke hrane i živjeli u lošim uvjetima, bez osnovnih životnih pogodnosti.

Kako je nastalo jezero koje je progutalo zatvor

Dok je kamenolom bio u funkciji, podzemne vode neprestano su se ispumpavale kako bi se omogućio rad u iskopima. Nakon što je Estonija stekla neovisnost, eksploatacija vapnenca postupno je ugašena, a prestankom rada pumpi voda je počela puniti napušteni kamenolom.

Kaisa Sohlman on Unsplash

Tijekom godina nastalo je veliko umjetno jezero koje je potopilo velik dio zatvorskog kompleksa, uključujući zgrade, industrijska postrojenja i tešku mehanizaciju. Kamenolom je službeno zatvoren 2013. godine.

Priroda je prekrila tragove mračne prošlosti

Mjesto koje je nekoć bilo simbol patnje danas izgleda gotovo nestvarno. Tirkizna voda, bijele vapnenačke litice i mirno okruženje malo toga odaju o činjenici da se ispod površine nalaze ostaci zatvorskih objekata, strojeva i nekadašnjih radnih pogona.

Rummu je danas simbol estonskog sjećanja na sovjetsku okupaciju, ali i primjer kako priroda s vremenom preuzima čak i najstrašnija mjesta. Hrđa polako nagriza zatvorske rešetke, dok ćelije i hodnici nestaju pod vodom.

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Omiljena destinacija ronilaca i ljubitelja povijesti

Danas Rummu privlači ljubitelje prirode, kupače i ronioce koji imaju priliku istraživati potopljene građevine i ostatke nekadašnjeg zatvora. Pod vodom se još uvijek mogu vidjeti veliki industrijski strojevi, dijelovi proizvodnih pogona i napuštene spavaonice.

Posjetitelji mogu razgledati nekadašnji kamenolom uz ulaznicu od pet eura, dok se za dodatnih deset eura organiziraju vođeni obilasci dijela zatvorskog kompleksa koji nije završio pod vodom. Tijekom obilaska vodiči prenose svjedočanstva bivših zatvorenika i posjetitelje upoznaju s jednom od najmračnijih stranica sovjetske povijesti.