HZJZ upozorava: Velik broj zaraženih ne zna da ima hepatitis C, bolest godinama može napredovati bez simptoma

Hepatitis C prenosi se ponajprije kontaktom sa zaraženom krvlju, najčešće dijeljenjem pribora za injektiranje droga te uporabom nesterilnog pribora za tetoviranje ili piercing. Osobe koje injektiraju droge i dalje predstavljaju skupinu s najvećim rizikom od zaraze. Prema podacima HZJZ-a, među njima je zaraženih između 30 i 65 posto, dok se procjenjuje da je u Hrvatskoj 2019. godine s kroničnim hepatitisom C živjelo oko 24.300 ljudi.