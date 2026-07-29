Sadio je jedno stablo dnevno punih 40 godina. Vlasti su za njegovu šumu doznale tek kad je u nju ušlo krdo slonova

Ilustracija: Boudhayan Bardhan on Unsplash

Nevjerojatna priča o Jadavu Payengu pokazuje kako predanost jednog čovjeka može promijeniti čitav krajolik. Sve je počelo 1979. godine, kada je tada 16-godišnji mladić na pješčanom sprudu uz rijeku Brahmaputru u indijskoj saveznoj državi Assam pronašao stotine uginulih zmija. Uginule su od nesnosne vrućine jer na tom području nije bilo nijednog stabla koje bi im pružilo hlad.

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Taj prizor potaknuo ga je na odluku koja će obilježiti njegov život. Počeo je saditi po jednu sadnicu dnevno, ne sluteći da će desetljećima kasnije stvoriti šumu veću od njujorškog Central Parka.

Šuma je rasla iz dana u dan

Payeng je prvo sadio bambus, biljku koja brzo raste i lako se prima. Radio je potpuno sam, bez financijske pomoći, službene potpore ili ikakvog formalnog projekta. Svaki dan odlazio je na isto mjesto i sadio nova stabla, piše N1 BiH.

Kako je šuma rasla, počeo je saditi i druge vrste drveća kojima je bilo potrebno više njege. Vodu je donosio ručno, a od bambusa je izrađivao jednostavne konstrukcije koje su omogućavale postupno navodnjavanje mladih sadnica. Zbog svoje misije čak je napustio školovanje kako bi se u potpunosti posvetio pošumljavanju.

S vremenom je priroda preuzela svoj dio posla. Stabla su počela širiti sjeme, a šuma se nastavila obnavljati bez ljudske pomoći.

Vlasti nisu znale da šuma postoji

Godinama nitko nije primjećivao što nastaje na riječnom sprudu. Tek 2008. godine vlasti su otkrile šumu, i to sasvim slučajno. Krdo od oko stotinu divljih slonova ušlo je u šumu i privuklo pozornost lokalnih službi, koje su tada prvi put shvatile da je na tom području izrasla golema šuma.

Danas slonovi u njoj redovito borave po nekoliko mjeseci godišnje, a ondje je okoteno i više mladunaca. Za Payenga je to bio dokaz da je njegov trud imao smisla – šuma je postala pravi ekosustav koji više nije bilo moguće ignorirati.

Dom brojnim životinjskim vrstama

Šuma danas nosi naziv Molai, prema Payengovu nadimku, i prostire se na oko 550 hektara. To je površina veća od Central Parka u New Yorku.

U njoj danas obitavaju bengalski tigrovi, indijski nosorozi, jeleni, majmuni te više od 300 vrsta ptica. Bambus prekriva više od 300 hektara, a područje je postalo jedno od najvažnijih utočišta za brojne biljne i životinjske vrste.

Za svoj izniman doprinos zaštiti prirode Jadav Payeng 2015. godine odlikovan je priznanjem Padma Shri, jednim od najviših civilnih odličja u Indiji. Nekoliko godina ranije dobio je i nadimak "Šumski čovjek Indije", koji mu je dodijelilo Sveučilište u Delhiju.

Nastavlja saditi stabla i najavio je kako želi pošumiti još nekoliko tisuća hektara uz obale rijeke Brahmaputre.