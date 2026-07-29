VIDEO / Turistkinju na odmoru u Hrvatskoj zbunio neobičan zvuk s balkona, reakcije su postale hit

Odmor na hrvatskoj obali za mnoge je sinonim za more, sunce i opuštanje, no jedna je turistkinja tijekom ljetovanja doživjela i nešto što nije očekivala. S balkona svog smještaja snimila je neobičan zvuk koji je dopirao iz obližnjih stabala te se na društvenim mrežama obratila korisnicima s pitanjem što zapravo čuje.