"Zvuk ljeta"
VIDEO / Turistkinju na odmoru u Hrvatskoj zbunio neobičan zvuk s balkona, reakcije su postale hit
Čula je neobičan zvuk s balkona u Hrvatskoj, a odgovori na društvenim mrežama postali su hit.
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Odmor na hrvatskoj obali za mnoge je sinonim za more, sunce i opuštanje, no jedna je turistkinja tijekom ljetovanja doživjela i nešto što nije očekivala. S balkona svog smještaja snimila je neobičan zvuk koji je dopirao iz obližnjih stabala te se na društvenim mrežama obratila korisnicima s pitanjem što zapravo čuje.
Njezina je objava brzo privukla veliku pozornost, a odgovori su bili podjednako poučni i vrlo duhoviti.
Većina korisnika objasnila joj je da je riječ o cvrčcima, kukcima čije karakteristično pjevanje prati svako ljeto na Jadranu. Mnogi su napisali da je to zvuk bez kojeg ne mogu zamisliti hrvatsko ljeto.
Video izazvao brojne komentare i probudio uspomene.
Neki su odgovorili s mnogo humora. Među komentarima našle su se šale da je riječ o "lokalnim vješticama koje proklinju turiste" ili o "duhovima predaka koji ogovaraju". Drugi su napisali da su cvrčci zapravo "prirodni alarm" koji poručuje da je vrijeme za jutarnju kavu.
Mnoge je taj zvuk ispunio nostalgijom. Za brojne ljude cvrčci nisu samo kukci, nego simbol bezbrižnih praznika, djetinjstva i dugih ljetnih dana uz more.
"To je zvuk ljeta, slobode i Hrvatske", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Čuješ ih cijelo vrijeme, ali ih gotovo nikad ne vidiš. Kad se vratiš kući, sigurno će ti nedostajati taj zvuk."
Snimka je tako izazvala brojne reakcije ljudi iz različitih zemalja, koji su se složili da je pjev cvrčaka jedan od najprepoznatljivijih zvukova jadranskog ljeta. Dok je turistkinju isprva iznenadio, mnoge druge podsjetio je na bezbrižne ljetne dane i odmor uz more.
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