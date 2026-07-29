otkrio planove
Krajač za N1 odgovorio Varvodiću: "Ne brinite za mene..."
Završeni su izvanredni izbori za čelnog čovjeka Hrvatskog olimpijskog odbora nakon što je Zlatko Mateša, pod pritiskom javnosti zbog brojnih afera u sportskim savezima, nakon gotovo četvrt stoljeća na čelu HOO-a podnio ostavku.
Novi predsjednik HOO-a je Josip Varvodić, koji je tijekom kampanje jasno isticao da se ne vidi u budućoj suradnji s glavnim tajnikom HOO-a Sinišom Krajačem. Prozivao ga je i tvrdeći da je upravo Krajač bio njegov stvarni protivnik u izbornoj utrci, dok je Dragan Primorac bio tek paravan. To je ponovio i nakon pobjede, poručivši kako neće iznevjeriti ljude koji su mu dali povjerenje.
U razgovoru s reporterkom N1 Katarinom Plantak sada već bivši glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač komentirao je te izjave, govorio o svojoj budućnosti u HOO-u, ali i odgovorio boji li se da bi mu zbog istraga USKOK mogao pokucati na vrata.
Gotova je izvanredna skupština, dobili smo novog predsjednika. Kako sve to vidite?
"Sada je na novoj ekipi da složi kompletnu postavu, postavi ljude koje je planirala i krene dalje raditi."
Gospodin Varvodić je i u kampanji, ali i danas nakon skupštine, ponovio je da je ovo bila njegova kampanja protiv vas te da je Dragan Primorac bio samo paravan. Kako to komentirate?
"Tehnički sam morao odraditi ono što sam morao odraditi dok se službeno ne priznaju sva tijela. Dat ću mandat na raspolaganje, a do tada sam jedina ovlaštena osoba za zastupanje i toga ću se držati. Nakon toga će ljudi odlučiti što će dalje raditi."
Je li to onda bila njegova kampanja protiv vas ili?
"To neka on sam kaže, ja to ne mogu tako reći ja sam stvarno radio svoj posao koji sam morao odraditi do kraja i kao što i sami vidite odrađen je, nemam nikakvih problema sa time."
Na pitanje kako vidi svoju budućnost u Hrvatskom olimpijskom odboru te je li razgovarao s novoizabranim predsjednikom Josipom Varvodićem, koji je tijekom kampanje jasno poručio da ga ne vidi u svom najužem krugu suradnika, Krajač odgovara:
"Imam nekakva svoja radna prava, ali svakako čovjek si mora izabrati svog prvog suradnika i tu nema nikakve ljutnje. To je posao. Za mene ne brinite, ja ću vidjeti što i kako dalje."
Imate neke planove?
"Zasad ne, ali vjerojatno će se u nekoliko dana nešto otvoriti ili ćemo vidjeti što će biti."
Komentirajući ishod izbora, rekao je da je očekivao "fer i korektnu borbu", dodavši kako na provedeni izborni proces nema primjedbi.
Osvrnuo se i na Varvodićevu zahvalu zbog transparentno provedene izvanredne skupštine, istaknuvši kako je održao riječ koju je dao.
"Tako sam mu rekao i obećao. Svatko tko da svoju riječ mora stajati iza nje. Za mene je riječ zakon", poručio je.
Uhićen je gospodin Šegota, vi ste u svojstvu svjedoka. Bojite li se da bi USKOK-ove istrage mogle doći do vas?
"Ne, stvarno se ne bojim toga i nemam se razloga bojati."
Odgovorio je i na pitanje boji li se najavljene revizije poslovanja HOO-a, naglasivši kako organizacija posluje već 35 godina.
"Ono što je naslijeđeno je naslijeđeno, ono što je napravljeno je napravljeno. Nije sve počelo niti će završiti sa mnom", rekao je.
A na pitanje stoji li na raspolaganju Varvodiću kaže: "Ja stojim vama na raspolaganju uvijek, a dalje ćemo razgovarati s ljudima koji su danas preuzeli vlast. Moj mandat će dobiti na raspolaganje, a dalje ću vidjeti što i kako dalje."
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