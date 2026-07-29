Krajač za N1 odgovorio Varvodiću: "Ne brinite za mene..."

Novi predsjednik HOO-a je Josip Varvodić, koji je tijekom kampanje jasno isticao da se ne vidi u budućoj suradnji s glavnim tajnikom HOO-a Sinišom Krajačem. Prozivao ga je i tvrdeći da je upravo Krajač bio njegov stvarni protivnik u izbornoj utrci, dok je Dragan Primorac bio tek paravan. To je ponovio i nakon pobjede, poručivši kako neće iznevjeriti ljude koji su mu dali povjerenje.