HOO objavio sastav novog Vijeća: "O ograničenju mandata predsjednika još će se razgovarati"

"Što se tiče ograničavanja mandata, vidio sam da je to bila jedna od jačih točaka gospodina Primorca i to nije loša ideja jer ni ja ne želim na ovoj dužnosti biti do smrti. Pričat ćemo još o tome, svugdje su tri mandata, uključujući i MOO... Hvala i svima vama koji ovo pratite, dali ste mi vjetar u leđa i vi sada nastavite pratiti naše sportaše, ja sam tu manje bitan",rekao je u završnoj poruci predstavnicima medija.