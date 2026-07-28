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Slatko i zdravo

Klementine i vitamini: Što sve sadrže i na što trebate paziti kada ih jedete?

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N1info
|
28. srp. 2026. 22:54
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klementine
Karolina Kołodziejczak/Unsplash

Klementine su mnogima omiljeno voće po zimi.

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One su zapravo miks mandarina i slatkih naranči pa su samim time i slađe od mandarina i nemaju koštice. Ipak, ono po čemu su posebne su visoke razine vitamina C i antioksidansa.

Uz mandarine, klementine se jedu po zimi, a poznate su po tome što su bogate vitaminom C i što štite od prehlada i bolesti. Osim ovog vitamina, sadrže i antioksidanse, a treba paziti kada se uzimaju s pojedinim lijekovima.

Zašto su klementine zdrave?

Klementine sadrže puno vode, ali i vitamine i minerale. Jedna klementina sadrži oko 35 kalorija, devet grama ugljikohidrata i osigurava 40 posto dnevnog unosa vitamina C koji je bitan za imunitet, pogotovo u zimskim danima.

U klementini se nalazi i 22 miligrama kalcija i 131 miligram kalija. Sadrže i flavonoide koji imaju protuupalna djelovanja i smanjuju rizik od pojave ugrušaka.

Ovo voće također sadrži i folat i tiamin, vitamine koji obavljaju mnoge funkcije kako bi tijelo optimalno funkcioniralo, a pomažu u sprječavanju anemije i promicanju zdravog metabolizma. Sadrže i antioksidanse koji smanjuju upalu i sprječavaju oštećenja stanica koje uzrokuju slobodni radikali.

Oni mogu imati ulogu u sprječavanju dijabetesa tipa 2, srčanih bolesti i mnogih drugih stanja.

Kako klementine pomažu tijelu?

Njihova najpoznatija uloga je za podizanje imuniteta i zaštita od prehlade i drugih bolesti. Zbog vitamina C mogu utjecati na zdravlje kože jer kada se uzima puno ovog vitamina, tijelo stvara dovoljno kolagena da koža bude zdrava i izgleda mlađe. Isto tako, vitamin C smanjuje upale, što može pomoći kod smanjenja crvenila ili akni.

Klementina sadrži vlakna, što znači da kada se pojede njih nekoliko u danu, dolazi do povećanja doze vlakana u tijelu. To onda dobro utječe na stolicu jer ju omekšava i smanjuje pojavu zatvora.

Na što treba paziti s klementinama?

Poznato je kako grejp ne smiju jesti pojedine osobe jer utječe na interakciju s lijekovima. Istraživanja pokazuju da ovo, u manjoj mjeri, vrijedi i za klementine. Do toga dolazi zbog furamokumarina koji onda utječe na pojedine lijekove, posebno na one za srce, ali i za kolesterol.

Osobe koje uzimaju ove ili druge lijekove kao redovnu terapiju bi trebala paziti s konzumacijom grejpa i mandarina. Najbolje je o detaljima upitati liječnika.

Zaključak

Klementine su zdravo i slatko voće bogato vitaminom C i antioksidansima. Pomažu u zaštiti od bolesti, a imaju i druge blagodati za tijelo, kao i za kožu. Ipak, treba paziti kod jedenja klementina i uzimanju pojedinih lijekova jer mogu utjecati na njihovo djelovanje.

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