dokumentarac bbc-a
Četiri žene optužile dobitnika Oscara za seksualno zlostavljanje
Oscarovac i frontmen benda Thirty Seconds to Mars Jared Leto suočio se s novim teškim optužbama nakon što je BBC objavio dokumentarac u kojem deset žena govori o navodnim neprimjerenim i seksualno uznemirujućim iskustvima s glumcem i glazbenikom.
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Četiri žene tvrde da je Leto počinio kaznena djela dok su one bile maloljetne ili vrlo mlade. Jedna navodi da ju je seksualno napao u hotelskoj kupaonici kada je imala 17 godina, druga tvrdi da joj je s 19 godina prijetio seksualnim nasiljem nakon što ju je namamio u hotelsku sobu.
Treća kaže da je s Letom imala seksualni odnos u Kaliforniji kada je imala 17 godina, što bi prema tamošnjem zakonu moglo predstavljati zakonsko silovanje. Četvrta ga optužuje za višegodišnje seksualno uznemiravanje telefonskim pozivima dok je imala 16 godina, piše BBC.
Još nekoliko žena ispričalo je da su kao tinejdžerice primale eksplicitne telefonske pozive od Leta, dok su bivši članovi ekipe benda izjavili da im je bilo neugodno zbog njegova interesa za vrlo mlade obožavateljice koje su često pozivane iza pozornice ili u privatne prostore.
BBC navodi da je dio iskaza potvrdio razgovorima s članovima obitelji i prijateljima te pregledom poruka i fotografija iz tog razdoblja.
Optužbe se odnose na razdoblje od 2002. do 2016. godine, kad je Leto bio u tridesetim i četrdesetim godinama života. Slične optužbe protiv njega pojavljuju se već godinama, a prošle godine nekoliko žena također ga je javno optužilo za seksualno neprimjereno ponašanje.
Jared Leto nije odgovorio na najnovije optužbe. Ranije je odbacio sve navode o seksualnom zlostavljanju.
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