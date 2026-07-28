Kuhate domaći umak od rajčice? Dodajte ovaj neočekivani sastojak za bogatiji okus

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Domaći umak od rajčice nezaobilazan je dio mediteranske kuhinje, a gotovo svaka obitelj ima svoj recept. Neki ga pripremaju s puno luka i češnjaka, drugi dodaju prstohvat šećera kako bi ublažili kiselost, no iskusni kuhari otkrivaju i jedan manje poznat trik koji može dodatno obogatiti njegov okus.

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Riječ je o listovima rajčice, odnosno svježim peteljkama, koje tijekom kuhanja otpuštaju blagu biljnu aromu i naglašavaju svježinu umaka. Upravo zato pojedini kuhari koriste ih poput lovorova lista – dodaju ih na početku kuhanja, a prije posluživanja obavezno uklanjaju.

Koristite ih umjereno

Listovi rajčice sadrže tomatin i druge glikoalkaloide u većim količinama nego zreli plodovi, zbog čega ih nije preporučljivo jesti. Dovoljna su jedan ili dva manja lista ili nekoliko svježih peteljki koji će tijekom kuhanja otpustiti aromu, a zatim ih treba izvaditi iz umaka, piše Metropolitan.si.

Recept za jednostavan domaći umak od rajčice

Sastojci:

1 kg zrelih rajčica

1 veći luk

2 režnja češnjaka

3 žlice maslinova ulja

1 do 2 lista rajčice ili nekoliko svježih peteljki

šaka svježeg bosiljka

sol i svježe mljeveni papar

po želji prstohvat šećera

Priprema

Na maslinovu ulju lagano pirjajte sitno nasjeckani luk dok ne omekša i poprimi zlatnu boju. Dodajte češnjak, kratko ga popržite, a zatim umiješajte nasjeckane rajčice.

U umak stavite jedan ili dva lista rajčice, smanjite vatru i kuhajte 45 do 60 minuta kako bi se okusi povezali. Prije posluživanja listove obavezno uklonite, dodajte svježi bosiljak, posolite, popaprite i po potrebi dodajte malo šećera ako su rajčice kiselije.

Ovako pripremljen umak odlično se slaže s tjesteninom, njokima, palentom ili kao prilog mesnim jelima.

Iako listovi rajčice nisu dio klasičnih recepata, mnogi ljubitelji kuhanja tvrde da upravo oni daju umaku intenzivniju aromu i svježiji okus. Ključno je koristiti ih u maloj količini i prije posluživanja obavezno ih ukloniti iz jela.