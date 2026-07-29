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TRAŽIO 100 TISUĆA EURA

Varaždin: Zbog lažne dojave o bombi zaradio kaznenu prijavu

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Hina
|
29. srp. 2026. 19:44
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PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo je optužnicu protiv 23-godišnjaka koji je početkom godine lažno dojavio o postavljanju bombe u trgovački centar kod Varaždina te je tražio uplatu od 100 tisuća eura

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Optužnica je podignuta zbog kaznenih djela iznude u pokušaju i lažne uzbune.

Radi se o slučaju od 3. siječnja kada je 23-godišnjak nazvao Županijski centar 112 i rekao da je u trgovačkom centru, u Knegincu kraj Varaždina, postavio bombu i tražio uplatu 100 tisuća eura, iako nikakva eksplozivna naprava nije bila postavljena.

Zbog dojave policijski službenici regionalne protueksplozivne jedinice žurno su pretražili centar radi pronalaska eksplozivne naprave koje nije bilo. Muškarac nije uspio u svojoj namjeri jer mu novac nije isplaćen.

U optužnici je također predloženo da se protiv 23-godišnjeg okrivljenika produlji istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

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Teme
lažne dojave o bombama varaždin

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