Primorac je u govoru rekao da ima duboko poštovanje prema svima te da se članovima obraća kao sportaš koji je imao padove, ali i kao čovjek koji je bio trener. Dodao je da se obraća i kao čovjek koji se "dizao u 5 ujutro, kao ministar koji se borio za cijeli sustav".

"Svaki čovjek koji sjedi u dvorani zna koliko sam ljubavi i entuzijazma uložio i vrijeđa me etiketiranje, stat ću iza vas. Financijski sam neovisan, nitko ne može utjecati na mene i prisiliti da radim nešto nečasno. Želim biti prvi među jednakima", poručio je.

"Pitanje izvrsnosti nije slučajnost nego pitanje odabira kao i domoljublje", kazao je.