81 glas
UŽIVO / Josip Varvodić izabran je za novog predsjednika HOO-a!
Danas se održala 81. sjednica Skupštine Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO-a) na kojoj je izabran novi predsjednik. Nakon tajnog glasanja, skupštinari su za nasljednika Zlatka Mateše izabrali Josipa Varvodića.
Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukic/PIXSELL
Sanjin Strukic/PIXSELL
Luka Antunac/PIXSELL
24 Objave
15:47
prije 1 min.
Četvrti predsjednik HOO-a
Varvodić je četvrti predsjednik u 35-godišnjoj povijesti HOO-a nakon Antuna Vrdoljaka (1991-2000), Zdravka Hebela (2000-20002) i Zlatka Mateše (2002-2026).
15:37
prije 12 min.
Varvodić je novi šef HOO-a!
Prebrojani su svi glasovi.
Josip Varvodić izabran je za novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora!
Dragan Primorac dobio je 68 glasova, a Josip Varvodić 81. Bio je jedan nevažeći listić s dva glasa.
15:13
prije 36 min.
Završilo je glasanje
Završilo je glasanje za novog šefa HOO-a. Sad slijedi prebrojavanje glasova.
Kandidati će tijekom prebrojavanja biti uz Komisiju.
14:46
prije 1 h
Kreće glasanje
Krenulo je glasanje za novog šefa HOO-a i prozivanje "elektora" koji će tajno jedan po jedan dati glas jednoj od dviju kandidatura.
Prvi su na redu olimpijski sportovi.
Glasanje je tajno, ali se listić ubacuje pred svima. Na glasanje nije pristupio Hrvatski savez daljinskog plivanja, pišu 24sata.
Olimpijski sportovi su glasali, sad svoje glasove daju neolimpijski.
14:41
prije 1 h
Primorac: "Želim biti prvi među jednakima"
Primorac je u govoru rekao da ima duboko poštovanje prema svima te da se članovima obraća kao sportaš koji je imao padove, ali i kao čovjek koji je bio trener. Dodao je da se obraća i kao čovjek koji se "dizao u 5 ujutro, kao ministar koji se borio za cijeli sustav".
"Svaki čovjek koji sjedi u dvorani zna koliko sam ljubavi i entuzijazma uložio i vrijeđa me etiketiranje, stat ću iza vas. Financijski sam neovisan, nitko ne može utjecati na mene i prisiliti da radim nešto nečasno. Želim biti prvi među jednakima", poručio je.
"Pitanje izvrsnosti nije slučajnost nego pitanje odabira kao i domoljublje", kazao je.
14:38
prije 1 h
Varvodić: "Znam koliko je bilo intenzivno"
Varvodić je u predstavljanju molio sve da glasaju po savjesti i biraju put kojim žele da HOO ide.
Zahvalio je svima na podršci i dodao: "Znam koliko je bilo intenzivno".
14:36
prije 1 h
Zaprimljene kandidature
Komisija je izvijestila da su zaprimljene sve pristigle kandidature.
Dana 7. srpnja kandidaturu je predao Dragan Primorac. Bila je pravovremena, potpuna i valjana. Konačno je imao 57 potpisa, jer je komisija utvrdila da su dva potpisa nevaljana zato što su Kajakaški savez i Bodybuilding savez podržali obojicu kandidata.
Dana 15. srpnja Miroslav Buljan je predao kandidaturu, ali ona nije bila potpuna ni valjana. Sastojala se samo od pisma kandidature, bez priloženog dokaza o ispunjenim uvjetima i bez najmanje deset potpisa podrške. Također, nije ga istaknuo nacionalni sportski savez.
Dana 17. srpnja kandidaturu je predao Josip Varvodić. Bila je pravovremena, potpuna i valjana. Dostavio je 20 potpisa, ali kao i kod Primorca, dva su bila nevaljana, pa je ukupno imao 18 potpisa podrške.
14:16
prije 1 h
Koji su idući koraci?
Izborna komisija će otvoriti zapečaćene omotnice s pristiglim kandidaturama, nakon toga će objaviti pravovaljanost
Potom će se odrediti redoslijed predstavljanja kandidata, koji će predstaviti svoje programe, u trajanju do 15 minuta.
Nakon toga ide tajno glasovanja, a predsjednik Izborne komisije pozivat će jednog po jednog člana da pristupi glasanju.
Nakon što svi nazočni članovi glasaju, Izborna će skupština prebrojati glasove.
14:13
prije 1 h
Kolinda Grabar-Kitarović nije na sjednici
Članica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora i bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitrović nije prisutna na Skupštini.
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14:09
prije 1 h
Čorak: "Mislim da je Mateša zaslužio jedan pljesak"
"Iskoristila bih priliku da se kao članica Vijeća zahvalim Mateši na dugogodišnjem uspješnom vođenju HOO-a, mislim da je zaslužio jedan pljesak", kaže Čorak
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