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ZANEMARENI DETALJ

Renovirate kupaonicu? Dizajnerica interijera otkrila što će vam znatno olakšati čišćenje

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Nova.rs
|
29. srp. 2026. 19:30
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renovacija kupaonice
charlesdeluvio/Unsplash

Renoviranje kupaonice zahtjevan je posao u kojem i naizgled male odluke mogu dugoročno utjecati na njezinu funkcionalnost, a dizajnerica interijera otkrila je detalj koji može znatno olakšati održavanje.

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Renoviranje kupaonice često je među najzahtjevnijim zahvatima u uređenju doma. Osim što prostor mora izgledati estetski privlačno, treba biti funkcionalan, siguran i otporan na vlagu, zbog čega je potrebno uskladiti rad vodoinstalatera, električara, keramičara i ostalih majstora.

Upravo zato svaka odluka tijekom uređenja može značajno utjecati na to koliko će kupaonica biti praktična za održavanje u godinama koje slijede. Dizajnerica interijera Elise Garner podijelila je savjet za koji tvrdi da može olakšati čišćenje kupaonice i produljiti vijek trajanja pločica.

Najvažniji je odabir fuge

Ako planirate postavljanje pločica u tuš-kabini, oko kade ili u cijeloj kupaonici, potrebno je odabrati i odgovarajuću fugu. Riječ je o materijalu koji ispunjava prostor između pločica, učvršćuje ih i sprječava prodor vode ispod njihove površine.

Prema riječima dizajnerice, upravo odabir fuge može napraviti veliku razliku kada je riječ o održavanju kupaonice.

@interiorcurationhaven This is the single best bathroom design choice I made for cleaning. We’ve all been there scrubbing away at grout like our life depends on it. Well…consider using epoxy grout! Do listen to the end to understand the pros & cons and see if it’s right for your space! Would you use this type of grout? #interiordesign #interiordesigntips #interiordesignideas #bathroomdesign #bathroommakeover ♬ Bossa Nova jazz that seems to fit in a cafe(1433079) - TAKANORI ONDA

„Ako vam je dosadilo stalno ribati fuge u tušu, razmislite o jednoj opciji koju dizajneri interijera često preporučuju“, rekla je Elise, misleći pritom na epoksidnu fugu.

Zašto je epoksidna fuga bolji izbor?

Epoksidna fuga izrađena je od epoksidne smole i učvršćivača, zbog čega je znatno otpornija od klasičnih cementnih fuga. Njezina najveća prednost je to što ne upija vodu, pa je vrlo otporna na pojavu plijesni, gljivica i razvoj bakterija.

Zbog toga je odličan izbor za prostorije s visokom razinom vlage, poput kupaonice. Osim toga, slabije upija prljavštinu i mrlje, što znači da se fuge lakše održavaju čistima i dulje zadržavaju izgled novih.

Prednosti epoksidne fuge

Kako objašnjava Elise, epoksidna fuga u odnosu na cementnu ima nekoliko važnih prednosti:

  • otpornija je na mrlje,
  • sprječava razvoj plijesni,
  • potpuno je vodootporna,
  • manje puca tijekom vremena,
  • dulje zadržava svoj izgled.

Zbog toga je mnogi dizajneri interijera preporučuju prilikom renoviranja kupaonica jer može trajati znatno dulje od standardnih cementnih fuga.

Ipak, postoje i nedostaci

Iako ima brojne prednosti, epoksidna fuga ima i određene nedostatke. Ako je dulje vrijeme izložena jakom UV zračenju, može požutjeti. Također je skuplja od cementne fuge, i kada je riječ o samom materijalu i kada je riječ o ugradnji.

Postavljanje zahtijeva više iskustva, pa pogreške tijekom radova mogu biti složene i skupe za popravak.

Osim toga, iako puno bolje odolijeva prljavštini, nije potpuno otporna na nju. Ako se ne čisti redovito i na njoj se dugo zadržavaju naslage kamenca i prljavštine, može izgubiti početni sjaj i postati zahtjevnija za održavanje.

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