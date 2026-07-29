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Renovirate kupaonicu? Dizajnerica interijera otkrila što će vam znatno olakšati čišćenje
Renoviranje kupaonice zahtjevan je posao u kojem i naizgled male odluke mogu dugoročno utjecati na njezinu funkcionalnost, a dizajnerica interijera otkrila je detalj koji može znatno olakšati održavanje.
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Renoviranje kupaonice često je među najzahtjevnijim zahvatima u uređenju doma. Osim što prostor mora izgledati estetski privlačno, treba biti funkcionalan, siguran i otporan na vlagu, zbog čega je potrebno uskladiti rad vodoinstalatera, električara, keramičara i ostalih majstora.
Upravo zato svaka odluka tijekom uređenja može značajno utjecati na to koliko će kupaonica biti praktična za održavanje u godinama koje slijede. Dizajnerica interijera Elise Garner podijelila je savjet za koji tvrdi da može olakšati čišćenje kupaonice i produljiti vijek trajanja pločica.
Najvažniji je odabir fuge
Ako planirate postavljanje pločica u tuš-kabini, oko kade ili u cijeloj kupaonici, potrebno je odabrati i odgovarajuću fugu. Riječ je o materijalu koji ispunjava prostor između pločica, učvršćuje ih i sprječava prodor vode ispod njihove površine.
Prema riječima dizajnerice, upravo odabir fuge može napraviti veliku razliku kada je riječ o održavanju kupaonice.
@interiorcurationhaven This is the single best bathroom design choice I made for cleaning. We’ve all been there scrubbing away at grout like our life depends on it. Well…consider using epoxy grout! Do listen to the end to understand the pros & cons and see if it’s right for your space! Would you use this type of grout? #interiordesign #interiordesigntips #interiordesignideas #bathroomdesign #bathroommakeover ♬ Bossa Nova jazz that seems to fit in a cafe(1433079) - TAKANORI ONDA
„Ako vam je dosadilo stalno ribati fuge u tušu, razmislite o jednoj opciji koju dizajneri interijera često preporučuju“, rekla je Elise, misleći pritom na epoksidnu fugu.
Zašto je epoksidna fuga bolji izbor?
Epoksidna fuga izrađena je od epoksidne smole i učvršćivača, zbog čega je znatno otpornija od klasičnih cementnih fuga. Njezina najveća prednost je to što ne upija vodu, pa je vrlo otporna na pojavu plijesni, gljivica i razvoj bakterija.
Zbog toga je odličan izbor za prostorije s visokom razinom vlage, poput kupaonice. Osim toga, slabije upija prljavštinu i mrlje, što znači da se fuge lakše održavaju čistima i dulje zadržavaju izgled novih.
Prednosti epoksidne fuge
Kako objašnjava Elise, epoksidna fuga u odnosu na cementnu ima nekoliko važnih prednosti:
- otpornija je na mrlje,
- sprječava razvoj plijesni,
- potpuno je vodootporna,
- manje puca tijekom vremena,
- dulje zadržava svoj izgled.
Zbog toga je mnogi dizajneri interijera preporučuju prilikom renoviranja kupaonica jer može trajati znatno dulje od standardnih cementnih fuga.
Ipak, postoje i nedostaci
Iako ima brojne prednosti, epoksidna fuga ima i određene nedostatke. Ako je dulje vrijeme izložena jakom UV zračenju, može požutjeti. Također je skuplja od cementne fuge, i kada je riječ o samom materijalu i kada je riječ o ugradnji.
Postavljanje zahtijeva više iskustva, pa pogreške tijekom radova mogu biti složene i skupe za popravak.
Osim toga, iako puno bolje odolijeva prljavštini, nije potpuno otporna na nju. Ako se ne čisti redovito i na njoj se dugo zadržavaju naslage kamenca i prljavštine, može izgubiti početni sjaj i postati zahtjevnija za održavanje.
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