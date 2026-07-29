JOŠ JEDAN PORAZ
Primorac: Ono što je bilo vidljivo javno, na tajnom glasanju se okrenulo. Nemam vremena biti razočaran
Nakon poraza na izborima za šefa HOO-a, Dragan Primorac čestitao je Josipu Varvodiću na pobjedi, rekavši novinarima i da su razmijenili nekoliko riječi. Kaže da za razočaranje nema vremena zbog puno obaveza
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"To vam je tako, to je demokracija. Ono što je bilo vidljivo javno na tajnom glasanju se okrenulo. Želim mu puno uspjeha. Voditi hrvatski sport je velika odgovornost", naglasio je Primorac.
"Doživite šok kad je velika većina u otvorenom glasanju za vas, ali demokracija je svetinja i to treba poštivati", dodao je.
Na pitanje Hrvoja Krešića jesu li ga uzdrmali zaredali porazi - na predsjedničkim izborima i za predsjednika HOO-a, Dragan Primorac je odgovorio da puno ljudi stoji u sjeni i da je malo ljudi spremno izaći i pokušati nešto učiniti.
"Ne stignem biti razočaran"
"Kad kreneš, imaš samo dvije varijante - ili pobijediti ili izgubiti. Kaže se da se u pobjedi ne treba uzvisiti ni u porazu uniziti. Presudilo je tajno glasanje, ali imam toliko obveza da ne stignem biti razočaran", naglasio je Primorac.
Smatra da je najvažnije da Varvodić okupi dobar tim i da se vrati povjerenje u hrvatski sport.
"Mnogima će se morati stati na žulj, on mora biti svoj i ničija lutka na koncu, na daljinsko upravljanje. Vjerujem da će napraviti iskorak i da će kao kirurg imati hrabrosti donositi odluke, kao i u operacijskoj sali", kazao je.
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